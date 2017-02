Algérie: Le président Sahraoui reçoit une délégation du Congrès américain

Le Congrès américain particulièrement sensible à la cause sahraouie et à la situation des droits de l'Homme dans les territoires occupés, avait tenu l'année dernière une audition sur le Sahara Occidental, consacrée à l'examen du mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental (Minurso) et aux violations des droits de l'Homme dans les territoires sahraouies occupés.

La délégation américaine comprend d'influents membres du Congrès à l'instar du républicain Randy Hultgren, coprésident de la Commission Tom Lantos des droits de l'Homme et plusieurs conseillers en charge des questions africaines, étrangères et des droits de l'Homme.

Cette visite de soutien au peuple sahraoui, prévue dans le cadre d'une tournée africaine dés l'arrivée au pouvoir de la nouvelle administration américaine, témoigne de l'intérêt et la solidarité que manifestent les représentants du peuple américain à la cause sahraouie.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.