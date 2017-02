Algérie: Examen de la coopération énergétique avec l'Argentine

Alger — Le ministre de l'Energie Noureddine Boutarfa a examiné dimanche à Alger avec la ministre des Relations extérieures et du Culte d'Argentine Susana Malcorra, les opportunités d'affaires et d'investissements dans l'énergie entre l'Algérie et l'Argentine, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé les relations bilatérales et discuté des opportunités d'affaires et d'investissements dans le domaine de l'énergie et notamment dans les hydrocarbures, précise la même source.

Les deux ministres ont également affirmé "la disposition de l'Algérie et l'Argentine à renfoncer les relations de coopération bilatérales et à échanger les expériences et le savoir-faire, en particulier dans le domaine de la formation et de la recherche", ajoute le communiqué.

En visite de travail en Algérie, Mme Malcorra a été reçue notamment par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra ainsi que par le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune.