Algérie: Kerbadj exhorte les clubs de revoir à la baisse leur masse salariale

Le 21 décembre 2016, la LFP et la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) ont signé un protocole d'accord portant sur l'application des dispositions du décret 16-152 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale de l'encadrement des clubs professionnels.

"J'étais président de club (ndlr, CR Belouizdad) et je pense que l'unique solution est de réduire la masse salariale des joueurs, au risque d'aggraver encore plus de la situation financière des clubs", a-t-il conclu.

Alger — Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj a exhorté les clubs des Ligue 1 et 2 à "rationaliser leurs dépenses et revoir à la baisse la masse salariale des joueurs".

