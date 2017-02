Algérie: Assassinat de l'ancien DGSN Ali Tounsi - L'audience levée après l'audition de six témoins

Il ajouté que Tounsi était un ami proche et qu'il avait juste pointé son arme sur sa main droite "pour que la victime laisse tomber le coupe-papier qu'elle tenait et qu'il ne l'avait pas tué. Il était encore vivant lorsque le garde du corps de Tounsi est arrivé".

Il a ajouté que l'accusé est ensuite sorti du bureau et lui a demandé de faire venir trois cadres de la DGSN, dont l'ancien chef de la sûreté de la wilaya d'Alger, Abdelmoumen Abderrabi, et qu'une fois dans le bureau, ils ont trouvé Ali Tounsi par terre gisant dans une mare de sang.

Alger — L'audience du procès de Chouaib Oultache, accusé de l'assassinat de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Ali Tounsi, a été levée dimanche après-midi au tribunal criminel d'Alger après l'interrogatoire de l'accusé et l'audition de six témoins pour reprendre lundi.

