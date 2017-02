Algérie: Début des festivités célébrant le 41e anniversaire de la proclamation de la RASD

Le Sahara Occidental, dernière colonie en Afrique, est occupé par le Maroc depuis 1975. En 1966, il a été inscrit sur la liste des territoires non autonomes donc, éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la proclamation de l'indépendance aux pays et peuples colonisés.

Les Sahraouis, dont ceux ayant contribué à poser un 27 février 1976, le jalon constitutif de l'Etat sahraoui, commémorent cet anniversaire avec fierté et dignité, d'autant plus que la proclamation de la République sahraouie par le Front Polisario, à Bir Lahlou (territoires libérés), est intervenue au lendemain du départ du dernier soldat espagnol du territoire sahraoui et le début de la nouvelle guerre de libération contre l'occupant marocain.

Lors de la deuxième journée des festivités prévue mardi, "le marathon du Sahara" sera organisé, avec la participation de plus de 500 athlètes venus de différents pays, outre l'olympiade des enfants et l'inauguration de nouveaux établissements éducatifs.

Le programme des célébrations comprend plusieurs défilés et l'organisation d'un salon de l'artisanat et de la finale de la coupe de la RASD.

