Algérie: Le pays se dirige vers le développement durable et la diversification économique

La ministre a également inauguré, à M'daourouch, un centre psychopédagogique des enfants atteints de déficience mentale et a inspecté l'école des enfants sourds-muets de Taoura et le foyer de l'enfance assisté de Souk Ahras avant de clôturer sa visite par une séance de travail avec les autorités locales, les cadres de son secteur et les représentants de la société civile.

Mme Meslem a visité in situ une exposition des artisans et artisanes bénéficiaires du dispositif de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit.

Auparavant, la ministre avait présidé l'ouverture d'un institut national spécialisé de formation professionnelle à Sedrata de 300 places pédagogiques et 120 lits et sa baptisation au nom du défunt moudjahid Omar Belkadi dit Si Bechiche.

L'Algérie compte parmi les rares pays ayant adopté une loi sur la protection des handicapés et une politique de leur insertion professionnelle, a ajouté Mme Meslem, soulignant que l'insertion débute par la formation spécialisée et l'éducation dans les centres spécialisés.

Mettant l'accent sur l'importance des ressources affectées par le Gouvernement pour la mise en £uvre de ses politiques sociales, la ministre a insisté sur la coordination avec les autorités locales afin de corriger des insuffisances et sur le rôle du mouvement associatif dans la médiation et l'action humanitaire avec les catégories vulnérables.

Mme Meslem inscrit sa visite, dans la cette wilaya frontalière, dans le cadre de l'évaluation de l'opération d'exécution du programme du gouvernement de solidarité et de soutien en direction des catégories sociales précaires dont celles des personnes aux besoins spécifiques et des femmes divorcées.

Présidant la cérémonie de remise de six (6) bus de ramassage scolaire à des communes frontalières, la ministre a insisté sur l'importance de l'investissement dans l'enfance qui représente la véritable richesse du pays, estimant que "c'est la moindre des choses d'offrir ces bus aux enfants de l'Algérie (résidant) dans ces communes enclavées que sont Taoura, Zaârouria, Sidi Fredj, Lekhdara, Targalet et Ain Soltane."

Souk Ahras — L'Algérie se dirige résolument vers le développement durable et la diversification économique afin de garantir une vie digne au citoyen, a affirmé dimanche à Sedrata (Souk Ahras) la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.