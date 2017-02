La ministre a rencontré, samedi soir, les professionnels du secteur et abordé avec eux de questions liées au manuel scolaire, au logement de fonction et à la promotion des enseignants.

La visite de la ministre dans la wilaya a été marquée par l'inauguration d'une école primaire ayant fait l'objet de réfection et du CEM "Cheriguen Mustapha" dans la commune de Tient, ainsi que l'inspection du lycée "Benazza" dans la commune de Souani et de l'école "Hassiba Ben Bouali" de Maghnia.

Nouria Benghebrit a mis l'accent, en inaugurant un lycée dans la commune de Zenata, sur la nécessité de détecter les talents et capacités chez les élèves en créant des troupes de théâtre, de musique, ..., renforçant les clubs scolaires, ouvrant le champ aux élèves pour dialoguer, échanger les idées et débattre de films proposés en milieu scolaire.

Animant un point de presse à la deuxième et dernière journée de sa visite dans la wilaya, la ministre a souligné que les activités extra scolaires sont bénéfiques pour l'élève dont la lecture et le théâtre, indiquant que des wilayas se sont lancées dans ce genre d'activités pouvant déceler le talent et les capacités de l'élève à développer.

