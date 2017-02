Algérie: Identification du terroriste abattu par les forces de l'ANP à Jijel

Alger — Le terroriste abattu lors d'une opération de ratissage menée samedi à Jijel par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a été identifié, indique lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'Armée nationale populaire, avant-hier 25 février 2017, près de la Mechta de Hedabla, commune de Ziama Mansouria, wilaya de Jijel (5e RM) et qui s'est soldée par la récupération d'un fusil semi-automatique de type Simonov, d'une grenade et d'une quantité de munitions, il a été procédé

à l'identification du terroriste abattu. Il s'agit du dénommé L. Louanès alias "Taher Beghila", précise la même source.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP "a découvert et détruit deux abris pour terroristes à Skikda (5e RM), tandis qu'un autre détachement a arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes, à Tébessa (5e RM)".

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé huit (8) contrebandiers et (33) immigrants clandestins de différentes nationalités à Oran, Tlemcen, Djanet, Illizi, In Guezzam et Constantine, alors que six (6) détecteurs de métaux ont été saisis", conclut le communiqué du MDN.