Congo-Kinshasa: Le pays s'achemine vers l'éradication de la poliomyélite d'ici à 2019

Au demeurant, Dr Dudu Mbengi a salué les efforts du gouvernement, l'OMS, l'Unicef et tous les partenaires techniques et financiers pour leur implication dans la lutte contre la poliomyélite, la fièvre jaune, le choléra et autres épidémies sévissant en RDC.

Par ailleurs, cette éradication ne se limite pas seulement sur l'épidémie « poliomyélite », mais aussi sur certaines épidémies qui continuent de se propager en RDC, notamment la fièvre jaune et le choléra. En clair, il importe de souligner que cet engagement de la RDC et ses partenaires à contribuer à l'élimination de différentes épidémies s'inscrit dans le cadre de la marche vers l'atteinte des ODD.

En plus de 642, il est à noter que 134 enfants attendus en vue de la vaccination contre la poliomyélite. Et, 700 autres enfants qui n'ont pas été suffisamment vaccinés seront attendus à la campagne de vaccination de routine à travers les centres de santé environnants, a précisé le chef de division provinciale de la santé.

Le but de cette campagne est d'éradiquer la poliomyélite en République démocratique du Congo d'ici à 2019. Raison pour laquelle le gouvernement et ses partenaires ont redoublé d'efforts, en vue d'enrayer cette pandémie sur l'étendue du territoire national.

