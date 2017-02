Zambie: CAN U20 2017 - Chambeshi » L'important ce sont les trois points »

En match d'ouverture de la CAN U20 2017, la Zambie, pays organisateur, a dominé la Guinée 1-0 ce dimanche sur une réalisation de Patson Daka à la 48ème minute. Les chipolopolo juniors sont donc bien partis pour se qualifier pour les demis.

« C'est une belle entame de compétition face à un adversaire sérieux, appliqué et bien en place sur le plan tactique », a lâché Beston Chambeshi, sélectionneur zambien, à la fin de la rencontre. « L'important ce sont les trois points qui permettent à l'équipe d'avancer et de préparer dans les meilleures conditions sa deuxième sortie. C'est une victoire collective, on ne peut pas sortir une performance même si je tiens à rendre hommage au gardien de but qui a sauvé les meubles sur deux balles chaudes. Je suis impressionné par mes joueurs qui ont fait preuve de maturité et n'ont pas cédé à la pression », a-t-il ajouté au micro de Caf Online.

« C'est le scénario rêvé, débuter la compétition par une victoire. Nous sommes vraiment très heureux parce que ce fut un match très difficile et le public venu en masse nous a donné le courage et la motivation pour aller chercher la victoire. La compétition est bien lancée pour nous et nous allons aborder le match contre le Mali avec sérénité. Ce sera un adversaire différent, donc il y aura une approche différente », a pour sa part confié Patson Daka, l'unique buteur du match.