Congo-Kinshasa: Halte à la paralysie - Discussions directes - La Coalition de la Société Civile interpelle !

Il n'est pas question que la CENCO puisse cesser d'arbitrer le dialogue inclusif du Centre Interdiocésain. Majorité Présidentielle, Rassemblement et autres forces politiques de l'Opposition sont saisies.

C'est là l'avis exprimé par de la plateforme "Coalition de la Société Civile" -CSC-. Quelques membres de cette structure, lors d'un entretien, ont scandé avoir une proposition de sortie de crise. En plus de la problématique du mode de désignation du Premier Ministre du Gouvernement de transition, celle du remplacement tant au Rassemblement qu'à la tête du Conseil National de Suivi de l'Accord -CNSA- d'Etienne Tshisekedi ainsi que de ses obsèques bloquent le dialogue. Pour la "Coalition de la Société Civile", la solution passe par une vérité toute simple. Primo, il faut que la querelle des postes cesse. Secundo, la succession de Tshisekedi à la tête du CNSA qui divise doit être donné à la société civile qui pourra alors veiller sur les politiques pour que des élections aient lieu le plus vite possible. Ces derniers, signale la CSC, seront tous, Opposition et Majorité comprises, en surnombre tant dans le pourvoir Exécutif qu'au pouvoir Législatif. Le nom du président de la CIME est déjà cité pour prendre les commandes du Conseil National de Suivi de l'Accord.

Par ailleurs, une quatrième vice-présidence doit être créée et donnée à un autre candidat de la Société Civile. Pour la CSC, ce n'est qu'ainsi que l'impasse au dialogue sera décantée. Loin de se fixer sur le grand enjeu de ces discussions, à savoir les élections, désormais, les choses se cristallisent sur le partage des postes. Course aux postes au sein du Rassemblement, course au poste quant à la Primature, course au poste au sujet des ministères de souveraineté etc. Assez ! Crie-t-on à la société civile. Il y a crise au pays parce qu'il n'y a pas eu des élections à bonne date selon les prescrits de la constitution et pourquoi maintenant la question des élections est-elle reléguée quasiment au second plan ? S'interrogent des ténors de la société civile. Se voulant la troisième force dans la scène politique quoique apolitique, ils proposent, démocratie oblige, avec conviction, leur plan pour sortir de l'impasse.

Partie prenante

Contrairement aux propos tenus devant la presse par certains acteurs politiques et qui affirment que la société civile n'est pas partie au conflit et qu'ainsi, elle n'est qu'un accompagnateur, la CSC répond. "Quand les politiques s'affrontent, c'est la population donc la société civile qui est victime. Elle est partie prenante intégrale à toutes discussions sur une paix éventuelle parce qu'elle est, justement, la plus grande des victimes de tous conflits ", a confié un des membres de la CSC.

Aller de l'avant

Le peuple attend des élections, il faut, absolument, que les discussions directes reprennent à bon temps et avec des meilleurs perspectives. C'est pour cela que la Coalition de la Société Civile appelle les évêques à ne pas baisser les bras malgré les attaques dont ils font les frais tant par la destruction des biens de l'Eglise Catholique que par des affirmations haineuses par voie de presse.

Se dépasser

Les arrangements particuliers peuvent être conclus en un rien de temps dès qu'il y a reprise puisse que les grandes lignes sont déjà tracées. Sur la question de la Primature, la Coalition de la Société Civile demande au Rassemblement et à la mouvance de se dépasser pour ne point mener le pays dans le gouffre. Par ailleurs, quant au poste du Président du Conseil National de Suivi de l'Accord accordé personnellement à Etienne Tshisekedi puisque la succession semble problématique, il faut que les dialogueurs l'accordent pour le confier à une force neutre : la société civile. Elle seule saurait veiller, sans passion, à l'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre jusqu'à l'organisation des élections.