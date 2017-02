Congo-Kinshasa: Ni tabassé, ni découragé - Rassemblement - Joseph Olenghankoy toujours au front

Non, il n'a pas été agressé par des combattants au siège de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Ce, contrairement aux informations diffusées par certains médias de la place. "Je suis étonné de ce qui s'écrit à propos d'une agression contre moi.

Tous les journalistes présents hier peuvent le témoigner. Je n'ai jamais été pris à partie", a clarifié Joseph Olenghankoy lors d'un point de presse qu'il animait le vendredi 26 février dernier. La veille, tard dans la soirée, une rumeur a circulé sur la toile devenant même virale et soutenant qu'il était terré dans la résidence du lider maximo à Limete. "C'est dommage qu'on commence à utiliser les mensonges dans les réseaux sociaux", regrette-t-il.

Tout est parti d'une séance de travail entre les cadres du Rassemblement d'avec une délégation des ambassadeurs. Lors de la restitution aux journalistes, Olenghankoy a, en effet, eu une passagère prise de bec avec trois combattants qui étaient visiblement mal à l'aise à l'idée de voir que la presse n'accordait d'interviews qu'à sa personne. Et c'est là tout ce qui a eu, rien de plus, martèle-t-il. Tout ce qui a été raconté ne relève que d'une désinformation. Le Congo-Kinshasa à la suite des enjeux et du décès de l'opposant historique est dans un virage important où tous les fils et filles du pays doivent être soudés pour faire face à l'avenir.

La mise au point

"Nous sommes partis recevoir les ambassadeurs et les chefs de mission diplomatiques qui avaient un message à partager avec nous. Nous sommes tous partis nous incliner en mémoire d'Etienne Tshisekedi. Après la rencontre, toute la presse s'est dirigée là où j'étais. Pendant mon interview, trois personnes sont venues vers moi. Elles ont chassé la presse sous prétexte qu'elle n'interviewait pas les autres. Depuis la mort d'Etienne, je suis au siège de l'UDPS chaque jour. Je suis très étonné de voir que quelqu'un a écrit dans les réseaux sociaux que j'étais agressé. C'est un coup qu'ils ont planifié mais c'est un coup d'épée dans l'eau ", dit Joseph Olenghankoy. "On ne veut pas suivre ce dossier. J'en appelle à l'unité de l'opposition. La politique c'est un sport d'idées. On ne peut pas aujourd'hui nous désarmer. On ne peut pas trahir la philosophie d'Etienne Tshisekedi qui doit recevoir le plus grand deuil que l'Afrique n'a jamais connu. Nous devons l'enterrer avec honneur et dignité. Nous devons sceller notre unité pour continuer le combat. J'en appelle à tous les congolais pour relever les défis ", poursuit-il.

Honneur à Tshisekedi

Il ne faut aucunement trahir l'héritage et la mémoire d'Etienne Tshisekedi en versant dans la division d'après Olenghankoy. Ferme dans ses convictions, il reste convaincu que c'est par l'unité que le Rassemblement et l'Udps pourront pérenniser la lutte de Tshisekedi qui a quasiment sacrifié toute sa vie pour l'intérêt supérieur des congolais. Tous les acteurs politiques doivent, de ce fait, se souvenir du slogan célèbre du lider maximo "le peuple d'abord ". "Nous sommes dans la guerre des ambitions. Comme vous le savez, la politique est bonne quand on se sert de toi. Elle est mauvaise quand tu dois bénéficier. Dans ce combat du leadership du Rassemblement, on se fait beaucoup d'ennemis. Mais, il faut savoir transformer ses ennemis en amis, c'est ça ce qu'Etienne Tshisekedi m'a appris ", a-t-il lâché dans une interview accordée à Actualite.cd.