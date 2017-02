Congo-Kinshasa: Province riche en ressources naturelles - Joseph Kazadi en appelle à l'investissement industriel à Lomami

Présent à l'atelier sur le répertoire et la cartographie des entreprises industrielles, tenu à Kinshasa du 20 au 24 février 2017, Joseph Kazadi, Ministre provincial de l'Industrie de Lomami, a lancé une invitation de grande valeur, venant du fond de son cœur, aux investisseurs de tous les horizons de venir occuper sa Province en y implanter les industries.

Cet appel trouve son bienfondé par le fait que "l'émergence de la Lomami passe par l'industrialisation". Joseph Kazadi a aussi noté plusieurs obstacles qui, d'après lui, sont surmontables avec la volonté et le soutien des autorités du gouvernement central, malgré qu'au niveau provincial, des démarches sont déjà entreprises. Il s'agit du manque d'électricité ainsi que l'enclavement. Qu'à cela ne tienne, il affirme que la Province est prête à accueillir à bras ouverts les industries. Il ne s'est pas empêché de louer les potentialités de la Province.

Contacté jeudi 23 par votre quotidien, à la sortie du salon rouge du Ministère des affaires étrangères où avait été organisé l'atelier sur le répertoire des entreprises industrielles de la RDC, par le Ministère National de l'Industrie, Joseph Kazadi, le brave Ministre provincial de l'Industrie, fort en mobilisation des fonds, a répondu à quelques questions portant sur l'état des lieux des industries de la Province, les difficultés rencontrées ainsi que sa raison d'être ici à Kinshasa. Humble et simple, le collaborateur de Patrice Kamanda y a répondu sans difficultés. Il a fait savoir que "la Province de Lomami n'a pas d'Industries au vrai sens du mot. C'est qu'on appelle industries, c'est sont des petites unités, comme de boulangeries.

Ceux qui peuvent faire quelque chose sont butés aux difficultés liées notamment, au manque du courant et à l'enclavement de la Province. Chez-nous, démontre-t-il, nous avons beaucoup de sources d'eau, mais, à l'état actuel, d'une Province qui cherche à se stabiliser, nous ne pouvons pas penser à un barrage. Mais, son Excellence M. le Gouverneur de la Province, Patrice Kamanda, est à l'œuvre. Il ne dort pas sous ses lauriers. Il se bat jour et nuit pour l'émergence de notre Province. Il est donc au four et au moulin. Il noue des contacts pour pallier à ces difficultés. Il en est de même de l'enclavement de notre Province. C'est une bataille".

Le Ministre Joseph Kazadi demande donc l'électrification et le désenclavement de la Province, qui son des facteurs importants dans l'industrialisation et le développement. C'est ce qui justifie sa présence à Kinshasa. "Je suis venu participer à cet atelier pour manifester la volonté de notre gouverneur qu'il attache au développement de la Lomami. Sans industrie, j'insiste, on ne peut pas parler du développement. Je suis venu étaler toutes les difficultés déjà citées afin qu'une solution soit trouvée et dire que nous sommes prêts à accueillir les industries", a-t-il mentionné.

En combattant, Joseph Kazadi, très doué et stratège dans son domaine, a résumé en peu de mots, clairs et concis, l'objet de l'atelier. Il l'a exprimé en ces termes : "les travaux auxquels j'ai pris part ont été centrés sur deux points essentiels: le répertoire et la cartographie des industries de toute la République. Nous avons commencé par répertorier toutes les industries implantées en RDC, parce que, c'est depuis 2011 que ce travail avait été fait et pourtant, il n'y avait que 11 Provinces. Aujourd'hui, il y en a 26. D'où, il a fallu passer à cette étape. Nous avons noté les industries en faillite, celles aux arrêts ainsi celles qui sont opérationnelles".