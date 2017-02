Les lampions de l'atelier d'évaluation de la Convention de Minamata sur le mercure et du Plan d'action national pour l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'Or en République Démocratique du Congo se sont éteints le vendredi 24 février dernier à l'Hôtel Sultani, dans la commune de la Gombe.

A l'issue de ces assises de trois jours, soit du 22 au 24 février, les termes de référence ont été finalisés pour conduire à la mise en œuvre du Mécanisme National de Coordination de Projet, du groupe consultatif des parties prenantes y compris l'élaboration d'un calendrier d'exécution des activités de ce projet. Bien avant, cinq groupes ont été mis en place pour discuter sur les thématiques ci-après : l'Evaluation de l'infrastructure nationale, et de la capacité pour la gestion du mercure, y compris les examens de la législation nationale, de la capacité institutionnelle et des parties prenantes, le développement du mercure ; le développement de l'aperçu national de l'extraction de l'or artisanal à petite échelle ; l'élaboration d'une stratégie pour l'identification et l'évaluation des sites contaminés ; la mise en œuvre des activités de sensibilisation et diffusion des résultats au niveau national.

Jean Miché Kalonda, Directeur de Cabinet au Ministère de l'Environnement et Développement Durable, a, au nom de son Ministre Athys Kabongo, exprimé sa satisfaction de constater que les objectifs de l'atelier ont été atteints. Cet atelier, dit-il, a connu la participation de 54 délégués issus des experts du Gouvernement congolais, un certain nombre d'organisations, parties prenantes dans la gestion de produits chimiques ainsi que les utilisateurs du mercure dans l'exploitation artisanale à petite échelle d'or.

Selon lui, cette participation montre à suffisance l'intérêt que la RDC porte à la Convention de Minamata sur le mercure. Et d'ajouter que ces discussions ont permis à ce que les termes de références soient finalisés en vue de conduire à la mise en œuvre du Mécanisme National de Coordination de Projet, le groupe consultatif des parties prenantes ainsi que l'élaboration d'un calendrier d'exécution des activités de ce projet.

Par contre, il a remercié les représentants de l'ONU environnement et l'Unitar pour la qualité du travail abattu dans un temps court. Ce, avant de rassurer que toutes les dispositions seront prises pour la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure et la participation de la RDC à la première réunion de la Conférence des parties de ladite Convention.

Satisfait des objectifs atteints, M. Jean-Claude Emene Elenga, Chargé de Missions de l'Agence Congolaise de l'Environnement, a souligné qu'une équipe sera larguée sur terrain dès à présent, y compris lui-même, pour sensibiliser la population sur cette matière très préoccupante. Pour lui, si aujourd'hui, les femmes ont des tampons sur leurs visages, c'est à cause de l'utilisation du mercure dans des produits cosmétiques et autres, car, ce produit a de l'impact sur la santé de l'homme, le système nerveux, la formation de l'homme et c'est très dangereux.

A titre d'illustration, il a démontré que les mineurs qui sont dans les zones minières utilisent le mercure pour capter l'or et pour séparer le mercure de l'or, ils chauffent le mercure et ceci passe dans l'atmosphère et ils inhalent cela. Ce produit chimique aura un impact sur l'environnement, non seulement de celui qui a chauffé mais aussi, ceux qui vivent à côté.

«Le mercure est un élément très dangereux et nous devons nous débarrasser de cela», conclut-il.

Organisé par l'Agence Congolaise de l'Environnement en partenariat avec l'Institut des Nations Unies pour la Recherche et la Formation (UNITAR) et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), cet atelier a connu la participation des représentants du Ministère de l'Environnement et Développement, de l'ACE, du Ministère de l'Intérieur, des Mines, la DGDA, l'OCC, du Ministère de l'Agriculture et tant d'autres.

Il convient de signaler que la Convention de Minamata sur le mercure compte désormais 128 pays signataires dont 37 l'ont déjà ratifiée. Ayant participé activement au processus de négociations de la Convention, la RDC bénéficie d'un appui technique et financier bien que n'ayant pas signé ce traité international.