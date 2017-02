Les écoles du Projet Social «Petite Flamme» ont soufflé sur leur 20ème bougie. En marge de cet anniversaire, le Mouvement des Focolari a organisé, le samedi 25 février dernier, à l'Ecole «Petite Flamme» de Ndolo, située dans la commune de Barumbu, une rencontre avec tous les élèves de ces écoles.

Cette manifestation s'est déroulée en présence de plusieurs autorités notamment, Abdourahamane Diallo, Représentant de l'Unesco en RDC, des Représentants de l'Ambassade d'Allemagne, Belgique, Italie, et tant d'autres.

Dans son speech, Abdourahamane Diallo, Représentant pays de l'Unesco, a indiqué qu'il est émerveillé par ce résultat, la qualité des produits, des fruits qui ont grandi grâce à ce projet. Cette flamme, dit-il, qui est devenue une grande flamme, non pour embraser et faire du mal, mais pour rassembler et rappeler les devoirs de base, à savoir : l'altérité, accepter l'autre, pardonner et accepter la diversité.

D'où, il a profité de cette occasion pour rappeler un extrait de l'Acte Constitutif de l'Unesco qui stipule que : «les guerres naissants dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est, dans cet esprit qu'il faut élever les défenses de la paix. Ceci, ajoute-t-il, est l'œuvre de «Petite Flamme» et du Mouvement des Focolari.

A l'en croire, c'est l'œuvre de ces hommes et femmes qui se dédient à la paix, à l'amour du prochain, et à l'éducation.

Enfin, il a remercié et encouragé les enseignants et encadreurs pour le grand travail abattu.

Pour sa part, Damien Kasereka, Responsable du Mouvement des Focolari de la RD. Congo et Brazzaville, a souligné que les écoles «Petite Flamme» ont commencé par un désir profond de l'ancien Archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fréderic Etsou, qui a voulu qu'il y ait un œil particulier vis-à-vis des enfants du camp militaire de Ndolo et le Mouvement des Focolari a pris cette affaire à cœur et a commencé avec un petit groupe d'enfants sous un arbre et avec deux enseignants.

Il a expliqué que les écoles «Petite Flamme », ont toujours cet œil social et ont toujours été proches des enfants au lieu qu'ils soient dans la rue.

Et de préciser que dans ce projet, personne n'est exclue.

«En intégrant les enfants malvoyants dans ce projet, nous avons voulu donner un signal à la population congolaise que ces enfants ont les droits et les devoirs et ils doivent vivre comme tous les autres enfants», déclare-t-il. Il a rappelé qu'en mettant en place ce Projet, l'objectif est qu'il y ait zéro enfant sans scolarisation.

Témoignages

Jonathan Kitoko, Ancien élève de «Petite Flamme», a reconnu les efforts de cette école, car, ils étaient marginalisés. Aujourd'hui, il est considéré dans la société grâce à cette école.

De son côté, Madame Nicole, enseignante, a indiqué qu'elle est la première personne à enseigner dans cette école.

Au départ, l'école comptait 20 élèves seulement mais aujourd'hui, il y a plus de mille élèves.

Au fur et à mesure, dit-elle, l'école évoluait. D'où, il y a eu la création d'un Centre de rattrapage qui avait pour objectif de donner une formation humaine, scolaire, et chrétienne aux enfants démunis afin qu'ils se prennent en charge. Et de poursuivre que le souci était, également, d'aider ces enfants à se sentir aimé et leur offrir des possibilités matériels en vue d'une intégration sociale dans la société.

M. Jean-Paul, ancien élève de cette école, a laissé entendre que c'est grâce à l'école « Petite flamme » qu'il a fini ses études en Droit et est devenu utile dans la société.

Qu'est-ce que Petite Flamme ?

Le Projet Social « Petite Flamme » est un projet pour la formation humaine, scolaire et chrétienne en faveur des enfants les plus démunis dont l'encadrement est une prévention au phénomène enfants de la rue.

Il a vu le jour en 1996 à l'initiative du Mouvement des Focolari au Congo.

Un encadrement timide a commencé avec une vingtaine d'enfants et deux enseignants. Aujourd'hui, Petite Flamme compte plus de deux mille enfants et un effectif de 108 pour le personnel repartis dans les différents sites. A Kinshasa, elle compte 6 Ecoles Primaires, trois centres de rattrapage scolaires, un centre d'enfants vivant avec handicap visuel et auditif, un groupe de Parascolaires.

A Kikwit et Idiofa, elle compte deux Ecoles Primaires, deux Centres de Rattrapage Scolaires, un groupe de Parascolaires.

A Kisantu, elle a un groupe de Parascolaires.