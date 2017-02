Congo-Kinshasa: Bataille serrée pour la succession à Tshisekedi - Joseph Olenghankoy tient à coiffer la tête du CNSA !

Ils sont plus ou moins cinq leaders politiques à concourir au poste de Président du Conseil national de suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre, "CNSA".

Il s'agit de Joseph Olenghankoy (Dynamique), Pierre Lumbi (G7), Martin Fayulu (Dynamique), Jean-Bertrand Ewanga (AR) et Jean-Pierre Lisanga (Les Alliés de Tshisekedi). L'élu aura donc, la très lourde mission de succéder au Charismatique Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé brusquement, le 1er février 2017 à Bruxelles, la Capitale belge. L'enjeu est de taille. D'autant plus que celui qui sortira vainqueur sera l'interface de Joseph Kabila, pour le compte du Rassemblement. Même Corneille Nangaa, le Président de la CENI, dit, pour sa part, attendre la désignation de cet oiseau rare, pour publier le calendrier électoral.

Du mode de désignation

Une sorte de convergence parallèle se dégage dans les avis émis par des ténors du Rassemblement, même si, en définitive, c'est par consensus qu'il va falloir désigner le Président du CNSA. Consensus, oui ! Mais, pensent certains dont Joseph Olenghankoy, il faut revisiter la réunion de Genval au cours de laquelle une motion de soutien, lue par Delly Sesanga, a plébiscité Etienne Tshisekedi wa Mulumba en qualité de Président du Rassemblement. Comme pour dire que l'opposition réunie à quelques encablures de la Capitale belge avait tenu compte de certains critères. Notamment, l'ancienneté, la constance, la capacité de mobilisation voire l'aura de la personnalité même de Tshisekedi, pour ne citer que ceux-là.

CNSA : c'est Olenghankoy

Les témoins objectifs de l'histoire récente de la Rdc ainsi que quelques opposants qui soutiennent Olenghankoy Joseph estiment que le Président des Forces Novatrices pour l'Union et la Solidarité, Fonus, mérite amplement ce poste. Tout simplement parce que, de tous ces cinq candidats, celui qu'on a appelé l'Enfant terrible de l'opposition" dans les années 90 réunit les conditions ci-devant énumérées. Ancienneté ? Joseph Olenghankoy aura passé toute sa vie politique dans l'opposition depuis son jeune âge. Alors qu'il n'avait que 23 ans, il a été, à travers les Fonus, sa formation politique, parmi les fondateurs de l'USORAL avec notamment, l'Udps, le PDSC, l'UFERI, l'UDI et la DCF.

Dans cette méga plateforme de l'opposition sous Mobutu, Olenghankoy a été désigné Chef des stratégies. Bien plus, pendant la même période, alors qu'il n'était pas membre de l'Udps, le Docteur Etienne Tshisekedi ferra de lui son chargé des missions. Une marque de confiance qu'il n'est pas prêt à oublier. Après une brillante participation à la CNS, il est coopté au parlement de transition où il a assumé les fonctions de Président du Groupe Parlementaire de l'Opposition et président de la Commission Défense, Sécurité et Protection Civile. Capacité de Mobilisation ? Olenghankoy Joseph est l'opposant qui aura organisé plus de 200 journées ville-mortes et une centaine de marches pacifiques totalement réussies. Il aura payé également un grand prix, au risque de sa vie. Car, il a été emprisonné plus de 46 fois.

Ses pairs de l'opposition lui reconnaissent sa forte capacité de mobilisation. Le dernier cas en date, c'est le 20 septembre 2016 où il a frappé fort. Conséquences, dit-il, il était recherché par le PGR, au point qu'il s'est terré pendant un bon bout de temps, au point que toutes les manifestations de l'opposition qui ont suivi ont connu un véritablement flottement. Le siège de son parti garde encore les stigmates du sabotage des ennemis de la démocratie. Constance ? Il n'a jamais traversé la "rue". Même lorsqu'il a été au Gouvernement 1+4, c'était pour le compte de l'opposition politique.

Véritable épine sous le pied des pouvoirs dictatoriaux, Olenghankoy a été cité par Honoré Ngbanda dans l'affaire des mutins de la Voix du Zaïre ; le Général Faustin Funene, sous Kabila père avait réalisé un grossier montage avec un arsenal militaire sur l'avenue de 3Z en le mettant sur le dos de Joseph Olenghankoy. Il aura tout connu. Il mérite d'être appelé "l'homme qui connaît l'opposition" pour y avoir passé toute sa vie.

L'homme de tous les rendez-vous

Le Président des Fonus a été partout où on négociait la paix pour la RDC. Il a été désigné par ses pairs, membre du comité de suivi des pourparlers de Gaborone, Addis-Abeba où il a failli laisser sa peau dans le crash raté de justesse ; il a été également membre du comité de suivi des assises de Sun City. Ici, il a été le seul leader politique cité dans les discours de clôture du Président Mbeki ainsi que de Ketumile Masire. Tous les deux l'ont félicité pour tous ses efforts dans le déblocage des travaux. Comme quoi, le Président des Fonus est capable de fédérer toutes les forces, c'est un candidat de l'unité du Rassemblement.

De la trahison à l'endroit de Tshisekedi

Les détracteurs de Joseph Olenghankoy affirment qu'il aurait trahi ya Tshitshi lors de la désignation du Vice-président devant représenter la composante opposition politique dans le Gouvernement 1+4. Ici, le Président des Fonus soutient que le lider maximo n'a jamais, alors jamais voulu être le Vice-président sous Joseph Kabila. Même en 2011, soutient-il, il a été proposé au Docteur Tshisekedi de devenir Vice-président, ce qu'il refusa catégoriquement. D'ailleurs, argumente-t-il, si le CNSA a été créé, c'est justement parce que le Président du Rassemblement avait, une fois de plus, refusé d'être Vice-président de la République pendant cette période de transition.

Des accointances avec Katebe

"C'est moi qui ai montré Katebe Katoto à Tshisekedi il y a plus d'une vingtaine d'années. Je l'ai présenté également à Bemba Jean-Pierre, même à Adolphe Onusumba lorsqu'il était Président du RCD", a déclaré Joseph Olenghankoy qui précise, en sus, que Katebe est de l'Alternance pour la République, AR, tandis que lui évolue dans la Dynamique de l'Opposition.

Enfin, le Président des Fonus conclut en soutenant qu'on ne triche pas avec l'histoire quand bien même on a besoin de se repositionner. L'honnêteté, martèle-t-il, c'est aussi une vertu de la démocratie. "N'assassinons pas l'histoire pour des calculs politiciens, le peuple n'est pas naïf".