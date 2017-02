Pour ce qui est des Cours massifs en ligne, le Prof Alain Ondoua a affirmé qu'il s'agit de combattre le phénomène de massification des effectifs. Comme plus value, a-t-il souligné, l'Auf délivre des certifications au bout de ces formations en virtuel, afin de permettre aux lauréats de chercher du travail.

Ce lundi 27 février, apprend-on, a lieu à Douala, une séance de travail entre Orange Cameroun, un opérateur de téléphonie mobile, et l'Auf. Mais surtout le 1er mars prochain, une signature de partenariat avec le Gicam. Sont aussi sous le viseur de l'Auf, à en croire son directeur régional Afrique centrale et Grands Lacs, le numérique éducatif, tendon d'Achille de l'institution ; des ateliers de fabrication de projets numériques. « Nous sommes entrain de monter un projet, une plateforme de partenariat avec les IUT (instituts universitaires de technologie, Ndlr).

Longtemps confinée à des préoccupations académiques, l'Auf, sous l'impulsion de son recteur Jean-Paul de Gaudemar, se veut plus économique. Créer une passerelle de collaboration entre les 80 établissements universitaires membres de l'Auf, et le monde des entreprises. Ce nouveau cap, a été décliné la semaine dernière à Yaoundé par le Prof Alain Ondoua, directeur régional Afrique centrale et Grands Lacs de l'Auf. Lequel a indiqué que la présence de l'Auf au Salon de l'entreprise de Yaoundé, vise à donner plus de visibilité à l'institution, la rapprocher du public, et l'ouvrir au monde économique.

