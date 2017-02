Cameroun: Climat et assainissement - Ces pluies qui soulagent

Moins riches en gouttes que les ondées qui ont arrosé la rive droite du Wouri, les modestes flots des troisième et cinquième arrondissements ont simplement permis de « dormir un peu mieux », se satisfait Marie Douanla, ménagère à Lendi. Encore que tout le monde n'a pas été servi de la même manière, dans le même rayon. Alors que chez elle le tapis de poussière est juste amalgamé par l'eau du ciel, ailleurs comme à Kotto et Bonamoussadi, les pluies ont même nettoyé les rues des multiples déchets qui les salissent en permanence.

Les mieux lotis étant les citadins à l'ouest : de Bonassama à Mabanda, et jusqu'à la lisière du Moungo à Bekoko, où il a abondamment plu. Des averses qui n'ont pas surpris Michel Ngaka, chef d'une famille originaire du coin : « Tout au long de la semaine, j'ai entendu les grondements du tonnerre... Cela se produisait surtout le soir. Je les attendais plus tôt ».

Une bonne partie des habitants de Douala ont passé une fin de week-end moins chaude. Depuis le début de la saison sèche il y a un peu plus d'un trimestre, la météo indiquait des températures invitant à mettre en marche ventilateurs et climatiseurs pour les plus aisés. Mais vendredi, samedi et dimanche le ciel s'est montré plus clément, presque exclusivement durant la nuit.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.