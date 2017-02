Angola: Le pays et Cuba renforcent leurs relations

La Havane — L'Angola et Cuba ont signé vendredi à La Havane, le procès-verbal de la XIIIe Session de la Commission intergouvernementale Cuba-Angola pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle.

Le procès-verbal a été signé par le ministre angolais et chef de la Maison civile de la Présidence de la République, Manuel da Cruz Neto, et le vice-président cubain du Conseil des ministres et ministre de l'Economie et du Plan, Ricardo Cabrisas Ruiz.

A l'occasion, les deux signataires ont exprimé, au nom de leurs gouvernements, leur satisfaction quant à la réussite de la réunion qui a évalué l'état de la coopération bilatérale et tracé les perspectives pour son renforcement et élargissement à d'autres domaines.

Manuel da Cruz Neto a souligné l'importance d'identifier de nouvelles opportunités de coopération, recherchant de nouveaux mécanismes plus pragmatiques, ayant considéré le secteur des entreprises comme un domaine qui pourrait favoriser la création de sociétés à capital mixte.

Le ministre angolais, qui a rappelé la perte récente du leader de la Révolution cubaine, Fidel Castro Ruz, figure de proue de l'établissement des relations entre l'Angola et Cuba, a également évoqué la possibilité de renforcer les programmes et les projets qui mèneront les deux pays à l'échange commercial, public et privé.

Pour sa part, le co-président de la partie cubaine a souligné l'importance de cette réunion, qui a pour tâche de relancer les mécanismes de travail et d'établissement d'un schéma systématique qui répond aux attentes du développement des relations bilatérales.

La santé et l'enseignement supérieur sont les domaines prioritaires de la coopération entre l'Angola et Cuba.

Cependant, Ricardo Cabrisas a dit que Cuba avait l'intention de renforcer la coopération dans les domaines de la planification et des finances, de l'industrie pharmaceutique, de l'éducation, de la construction, du transport, de la culture, de l'énergie et de l'eau, de l'agriculture, de la géologie et de l'exploitation minière, de la pêche, du développement urbain, de l'industrie et des communications.

A son tour, Manuel da Cruz Neto a exprimé l'intérêt de l'Angola pour renforcer les liens dans les domaines considérés d'intérêt vital pour l'économie angolaise.

La délégation angolaise à la XIIIe Commission bilatérale comprenait les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur, respectivement Luís Gomes Sambo et Adão Gaspar do Nascimento, le secrétaire d'Etat à la Coopération du Ministère des Relations extérieures, Angela Bragança, l'ambassadeur angolais à Cuba, José César Augusto, le conseiller diplomatique du Président de la République, Carlos Alberto Fonseca, et des techniciens et des spécialistes de divers domaines.