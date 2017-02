Maroc: Le peuple marocain célèbre le 10-ème anniversaire de SAR la Princesse Lalla Khadija

Rabat — La Famille Royale et l'ensemble du peuple marocain fêtent ce mardi le dixième anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, un heureux événement célébré dans la joie et l'allégresse et qui réaffirme, une fois encore, l'ampleur de l'attachement et de la pleine cohésion des différentes composantes de la Nation marocaine avec le Glorieux Trône Alaouite.

Cet anniversaire vient rappeler la fête que les Marocains avaient vécue le 28 février 2007, jour de naissance de SAR le Princesse Lalla Khadija, avec l'annonce en ce jour béni, par le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie de la nouvelle de la naissance de SAR la Princesse Lalla Khadija, un heureux évènement qui illumine la Maison Royale.

Les manifestations de joie et de réjouissance ont jailli de partout à l'annonce de la naissance de SAR la Princesse Lalla Khadija, deuxième enfant de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, après SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Dès l'annonce de l'heureuse nouvelle, saluée par une salve de 21 coups de canon, les citoyens ont afflué spontanément vers le Palais Royal de Rabat pour présenter leurs voeux et exprimer leur joie, régénérant de la sorte les liens ancestraux avec la Famille Royale à laquelle ils vouent une profonde affection.

Les Marocains ont tenu à exprimer, sous différentes formes, les marques de bonheur et de communion avec la famille Royale en signant les Livres d'Or ouverts au siège de la Direction du Protocole Royal et de la Chancellerie, ainsi que dans les différentes wilayas, préfectures et provinces du Royaume.

Les différentes villes du Royaume étaient aussi de la fête, en revêtant l'apparat des grands jours. Les artères, les places et les bâtiments publics ayant été décorés de lampions et bardés de drapeaux et de banderoles colorées.

A ces réjouissances organisées dans les villes et les campagnes du pays, se sont associés les membres de la communauté marocaine établie à l'étranger, ainsi qu'un grand nombre de personnalités politiques, diplomatiques, du monde des arts, des sports et des affaires, qui ont afflué aux ambassades et consulats du Royaume dans plusieurs pays pour exprimer leurs félicitations au Souverain en cette heureuse occasion.

Des familles dont la naissance de leur nouveau-né coïncidait avec celle de SAR la Princesse Lalla Khadija, ont été gratifiées de présents et de cadeaux royaux qui leur ont été remis lors de réceptions organisées à cette occasion.

Un des moments forts des festivités a été incontestablement le jour de Lâakika, le 7 mars 2007, organisé dans la pure tradition marocaine avec moult marques de réjouissances.

La célébration de ce dixième anniversaire princier constitue notamment une occasion de revenir sur les premiers pas de Son Altesse Royale dans la vie publique.

La date du 1er février 2013 restera gravée dans le parcours de la jeune Princesse, avec son apparition en compagnie de SAR la Princesse Lalla Salma, Présidente de la Fondation Lalla Salma - prévention et traitement des cancers, pour l'inauguration de "la Maison de Vie pour enfants" à Casablanca.

A travers la participation de SAR la Princesse Lalla Khadija à cette cérémonie, c'est une longue tradition qui est perpétuée, avec comme finalité de familiariser les jeunes Princes et Princesses de la Famille royale avec les rôles actifs qu'ils seront appelés à assumer au sein d'une société attachée à son authenticité et inscrite dans la modernité.

En septembre 2011, c'est sous le regard bienveillant de SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR la Princesse Lalla Salma, que s'était déroulée à l'Ecole princière au Palais Royal à Rabat, l'ouverture de la première rentrée scolaire pour SAR la Princesse Lalla Khadija.

Le 25 juin 2016, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, de LL.AA.RR les Princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae et Lalla Hasna, de SA le Prince Moulay Ismail, a présidé, à l'Ecole Royale au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de fin d'année scolaire 2015-2016.

Lors de cette cérémonie, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a prononcé une allocution devant le Souverain, dans laquelle il a exprimé, en son nom et en celui de sa sœur, SAR la Princesse Lalla Khadija et de l'ensemble de leurs camarades de classe, son grand honneur et son immense joie pour la bienveillance et la haute sollicitude dont SM le Roi a bien voulu entourer cette cérémonie.

A cette occasion, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR la Princesse Lalla Khadija et leurs camarades de classe ont présenté des prestations artistiques en langues arabe, française, espagnole et anglaise, sur la thématique de la préservation de la planète Terre.

SM le Roi, que Dieu L'assiste, a remis, lors de cette cérémonie, les premiers Prix "Prix de l'excellence" à SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et à SAR la Princesse Lalla Khadija.