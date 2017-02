Cameroun: Bertoua - Livraison du marché moderne en juillet

Ce que le Génie militaire a accepté », affirme Philippe Camille Akoa. D'ici le 30 juin prochain, le chantier sera livré et les premiers commerçants pourront s'installer sur les 639 places marchandes prévues. Soit 120 boutiques de 9 m² au moins, 112 boutiques de 6,00 m², 96 boxes de 3 m², 100 étals, 171 places sous hangars couverts et 40 places pour détail.

Dominique Sabolo, secrétaire général de la Communauté urbaine de Bertoua, Philippe Camille Akoa, directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale (Feicom) et Cromwell Olivier D'Ipack Bembell, maire de Bertoua Ier, échangent des points de vue au sujet « des critères de crédibilité pour l'attribution des espaces au nouveau marché de Bertoua ».

Mercredi 22 février 2017, il est un peu plus de 13 h. A l'abri du soleil et pendant que le colonel Jackson Kamgain, directeur du Génie militaire, s'entretient avec la presse, c'est en tendant l'oreille au conciliabule entre trois personnages que l'on se rend compte que les travaux sont presque finis sur le site de construction du marché moderne de Bertoua à Nkolbikon (arrondissement de Bertoua 1er).

