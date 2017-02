Afrique: Attaque de la mission Cameroun-ONU-Nigeria - La Nation salue un vaillant ingénieur

Le chef de l'Etat a dépêché Midjiyawa Bakari, le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord pour lui décerner la médaille de chevalier de l'ordre de la valeur à titre posthume. Il ressort de l'éloge funèbre écrit par Amadou Ali, chef de la délégation du Cameroun à la Commission mixte Cameroun-Nigéria - et qui a été lu par Ali Touré, chef de la délégation de la Commission mixte à ces obsèques- que l'illustre disparu était un homme pétri d'expérience, qui avait encore beaucoup à donner pour son pays. Ses obsèques qui ont eu lieu le 25 février 2017 dans son village à Dagaï, arrondissement de Ndoukoula, département du Diamaré, ont drainé une foule nombreuse de responsables militaires et civils, des connaissances venues de partout. Daraoudaï Jakaou a été inhumé dans la stricte intimité familiale. Il laisse une veuve et trois enfants.

C'était au lieu-dit « Hosséré Djombi » vers Kontcha. En dépit de la résistance farouche opposée par les éléments du BIR qui les escortaient, ces assaillants en surnombre ont eu le dessus et ne leur ont laissé aucune chance. Cette mission rentrait dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de la Cour internationale de justice du 10 octobre 2002 communément appelée « Affaire Bakassi » et qui concerne le tracé de la frontière Cameroun-Nigéria du Lac Tchad à la mer. Daraoudaï Jakaou, cet ingénieur en géodésie ainsi mort pour sa patrie, a reçu les honneurs de la Nation.

