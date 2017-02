Cameroun: Kolofata - Des denrées alimentaires pour 15000 déplacés

En effet, d'après le constat fait sur le terrain, les populations qui avaient déserté leurs villages pour des localités éloignées reviennent, mais la majorité est installée à Kolofata. Aujourd'hui, d'après des informations recueillies à bonne source, c'est plus de 20 000 déplacés qui y vivent ajoutés aux 10 000 âmes autochtones. Kolofata est en train de refaire son plein d'œuf. Or, ayant quitté leurs villages depuis deux à trois ans, ces populations n'ont pas eu le temps de cultiver les champs. La distribution des denrées organisée par le CICR trouve en cela tout son sens. Cette distribution, signalons le, vient en appui aux multiples dons du chef de l'Etat dont les populations bénéficient depuis plus de trois ans.

