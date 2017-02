Madagascar: Nanie an-XXV - Clôture de la tournée au « Vatolahy » Antsirabe !

Nous collaborons également avec plusieurs entreprises. Je citerai notamment nos sponsors officiels : le Castel, Gasy Car VIP et la RDJ. Nous avons aussi plusieurs partenaires : le groupe Karmaly, Fireflies, Aty guest house, Infiniti, Blue sky, la Rta, la radio Soavina, le Kudéta, No comment, la commune urbaine d'Antsirabe sans oublier l'Hôtel Vatolahy où tout se passe », précise Mahery Ranoarivony, un des membres de la scène d'Antsirabe.

Samy Andriamanoro était lui aussi du voyage. Hents, Sanda Ranaivosoa, Fy, Anjaniony et Hasina ont été appelés en renfort, sans oublier Antsa, Andy et Antsiva qui ornent chaque morceau de leurs belles voix. Et pour cet arrêt à Antsirabe, ils seront encore présents. Une fois bien installée, la maman de « Hir'Aina » a travaillé et répété avec eux pour que tout soit parfait. Pour ce concert à Antsirabe, les amoureux de bonne musique peuvent donc être sûrs de retrouver leur idole comme ils l'avaient vue et entendue il y a des années, peut-être même en mieux.

Tana, Majunga, Toamasina et cette fois-ci Antsirabe ! Une occasion qui ne se renouvellera plus.

