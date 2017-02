Madagascar Bikers Show - Déjà huit clubs engagés

Un stand gratuit de 16m² sera accordé à chaque club de motos au Palais des Sports les 8 et 9 avril.

Un évènement innovant. Dans la perspective de montrer au plus grand nombre leur passion pour la moto, les férus de cette discipline ont décidé d'organiser « Madagascar Bikers Show » les 8 et 9 avril au Palais des Sports de Mahamasina. C'est une grande première dans le pays afin de réunir en un seul endroit les clubs de motos, les passionnés et les propriétaires de deux-roues.

» L'un des objectifs de cet évènement consiste à instaurer une image positive des motards. La moto n'est pas toujours perçue positivement par l'opinion. L'association des clubs de motards de Madagascar participe à cet événement en vue de sensibiliser les gens sur les règles de sécurité. C'est la raison pour laquelle nous collaborons avec la gendarmerie nationale pour cet événement. Le test d'alcoolémie est par exemple obligatoire pour les participants à la randonnée organisée dans le cadre de l'évènement » a indiqué Jean Marc Rajaobelison, président du club Maxiscooter 261. Actuellement, huit clubs de motos se sont manifestés pour ce grand rassemblement. Un stand gratuit de 16m² sera accordé à chaque club de moto. Un parking pouvant accueillir jusqu'à 250 motos est prévu pour l'évènement. L'inscription est obligatoire pour pouvoir en bénéficier.

Œuvres sociales. Plusieurs animations, entre autres la randonnée ou la parade quadrillée par la Gendarmerie, seront prévues pour l'évènement. Les clubs qui souhaitent participer à la randonnée reliant Antananarivo et Arivonimamo doivent respecter les consignes de l'organisateur. La ponctualité est indispensable pour garantir le bon déroulement de cette activité. Il est indiqué que l'heure du départ est fixée à 7h au Palais des Sports de Mahamasina. Dans leur action citoyenne, les 10 % des recettes récoltées lors de cet événement seront versés à l'association Orchidée Blanche. Il est à signaler que le premier club des férus de motos (on-road), MMC (Madagascar Moto Club) a été créé en 1999. D'autres clubs ont suivi ses pas, car à l'heure actuelle, on compte une dizaine de clubs de motos, rien qu'à Antananarivo à savoir, GMC, KTM, Royal Riders Madagascar, Maxiscooter 261, Red Island Riders, IB-moto et Team Green Madagascar. De nombreux passionnés, non-affiliés à un club, les ont aussi rejoints. Plus d'une cinquantaine de motards y sont actuellement recensés.