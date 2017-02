Madagascar: AmbondronA - Le Palais des Sports plein à craquer

Pour Kix et ses compères, le pari était gagné d'avance. A deux semaines du concert, tous les tickets étaient déjà vendus. Pour Beranto et ses amis de toujours, il ne s'agissait plus seulement que de s'amuser et de se surpasser.

Des fans en délire qui font la queue dès la matinée pour avoir les meilleures places et ne rater ne serait-ce qu'une miette du spectacle et à l'intérieur, un Palais des Sports des grands jours, plein à craquer, mais surtout, une complicité et une communion parfaite entre AmbondronA et ses fans. Depuis quinze ans, le groupe partage une relation privilégiée avec ses inconditionnels et comme l'ont prouvé hier ces derniers, cette histoire d'amour est encore très loin de son dénouement. D'ailleurs, tous les titres composant le répertoire sont repris à tue-tête. Les paroles résonnent comme des hymnes dans le public. Ça bouge dans tous les sens et tout le monde est dans le même état d'esprit.

Comme au bon vieux temps. T-shirts, jeans, Converses... Oui, quatorze ans ont passé depuis la première scène du groupe, mais pour les compagnons de scène d'AmbondronA, rien n'a changé. Ils gardent toujours l'allure de jeunes adolescents. Et cela ne semble déranger en rien leurs fans, tant que Beranto, Honty, Blanc, Kix et Ranto leur chantent leurs grands succès avec autant d'enthousiasme et avec la même euphorie ! Euphorie d'ailleurs contagieuse. Armé chacun de ses instruments de prédilection, très complices entre eux et en totale communion avec son public, AmbondronA met ainsi le feu au Palais des Sports. Après le Palais des Sports, Ambondrona promet encore d'autres moments avec ses fans qui devront prendre leur mal en patience.