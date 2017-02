Madagascar: Judo / Analamanga - La nouvelle équipe en rassembleur

Plus de 200 personnes issues de douze clubs à savoir Red, Esca, Saint-Michel, Hakudokan, Iarivo Judo, Tafiami, USCAJ, CCV, Cospn, Cosfa et les deux nouveaux Excelsior et Aceem Judo étaient présents à Ambohimanga Rova.

Historique. C'est de cette façon qu'on peut qualifier les retrouvailles de la grande famille du judo d'Analamanga samedi à Ambohimanga. Une occasion pour la présidente de la ligue Vola Raoelison et son équipe de rencontrer leurs collaborateurs et protégés. « Cela date d'une dizaine d'années que des retrouvailles en dehors des compétitions ont été organisées dans le monde judo de la Capitale et ses environs. C'est une rencontre intergénérationnelle où petits et grands, anciens et nouveaux ont l'occasion de se rencontrer et de s'échanger » a expliqué Maître Dodo, Conseiller technique régional de la ligue.

Plus de 200 personnes issues de douze clubs à savoir Red, Esca, Saint-Michel, Hakudokan, Iarivo Judo, Tafiami, USCAJ, CCV, Cospn, Cosfa et les deux nouveaux Excelsior et Aceem Judo se sont donné rendez-vous pour cette ouverture officielle de la saison. « C'est une bonne initiative de la part des nouveaux membres. On espère par la suite le raffermissement de la solidarité et de la cohésion de tous les clubs d'Analamanga. Notre ligue devrait renforcer son statut de leader et défendre les intérêts de tous les judokas » a fait savoir, Joujou Rakotoarisoa.

Programme chargé. Et dans le cadre de cet esprit de cohésion, un entraînement d'ensemble sera organisé mensuellement au Palais des Sports de Mahamasina. Le premier entraînement d'ensemble de cette année est prévu pour le 29 mars prochain, puis les 26 avril, 24 mai, 28 juin, 28 juillet, 30 août, 27 septembre, 25 octobre et le 26 novembre. Comme le programme de ce second trimestre de l'année sera dominé par la tenue des Championnats d'Afrique à domicile du 14 au 16 avril à Mahamasina, les championnats de la ligue se dérouleront les 29 et 30 avril. Le 27 mai, un tournoi « Fête des mères » sera concocté par la ligue et le sommet régional Kata et par équipe se tiendra les 14 et 15 octobre prochain. Le volet formation sera renforcé notamment du côté des arbitres avec cinq dates au programme, le 18 mars, le 20 mai, le15 juillet, le 18 novembre et le 16 décembre. La participation aux tournois de la région Océan Indien figure aussi dans le programme de la ligue sans oublier ceux prévus par le calendrier fédéral.