Madagascar: Cross-country / Madagascar - Fulgence et Nanie sacrés champions

Revanchard. Après le titre raté de 2016 à 7 secondes de Jean de la Croix Rakotomalala, Fulgence Rakotondrasoa a pris sa revanche. En menant la course en tête, il a été sacré champion de Madagascar en signant un temps de 30'51"7. « J'ai réalisé l'ultime objectif que je me suis fixé c'est de reprendre le titre. C'est une très belle victoire acquise après une lutte acharnée avec Mampitsoatra » a expliqué le nouveau champion de Madagascar. Mampitsoatra du COPSN Boeny qui accuse 5 secondes de retard 30'56"1 du champion termine deuxième. Il a raté de peu la place pour le Championnat du monde de cross-country. Le marathonien Hajanirina Andriamparany du Cosfa, absent l'année dernière complète le podium crédité d'un chrono de 31'15"5.

