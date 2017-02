Madagascar: « Festival ambony-ambany » - Une sacrée performance des danseurs !

Lors des concours show inter-école de danse, show inter-établissement ou le show pro, tous se sont surpassés pour bien évidemment s'illustrer. Les « battle bboying 8vs8, Ambony-Ambany 2vs2 » ont également réservé beaucoup de surprises. Ce sont cependant le Kids battle et la créative battle qui ont le plus ébahi. Cette édition 2017, en somme, a été époustouflante.

De la sensation à l'état brut ! «Breakdance, popping, locking, bboying, house dance et krump... », les amateurs de danse urbaine et amoureux de hip hop ont été plongés dans leur univers samedi et hier après-midi. Une occasion inédite ! Chorégraphes et danseurs ont pu, le temps d'un concours, dévoiler, au grand public mais surtout à ces danseurs reconnus sur la scène internationale qui ont joué le rôle de jury, qu'à Madagascar, il y a du niveau. Attitude, mouvements, créativité... tout a été calculé au millimètre près. Et même s'il s'agissait d'un battle, chaque participant s'est déjà préparé à l'avance.

