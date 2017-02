Sénégal: Audit de la caisse d'avance de la ville de Dakar - Birima Mangara blanchit l'IGE

«L'assemblée générale des Ige peut dire, cette année, qu'il faut cinq postes diplomatiques, trois ou quatre collectivités locales, deux ou quatre ministères à vérifier sur le plan administratif et financier, passer en revue cinq agences. Voilà le programme annuel. La ville de Dakar était comprise en tant que collectivité locale dans le programme de l'Ige et les inspecteurs désignés ont bouclé leur travail qui a fait l'objet d'un rapport, aujourd'hui soumis à la Dic», a tenu à clarifier le ministre du Budget.

«C'est un dossier dont s'est saisi l'Ige qui est un corps de contrôle. Et, il faut savoir comment fonctionne l'Ige, les dossiers ne sont pas choisis ex-nihilo. Très souvent, c'est l'assemblée générale des inspecteurs généraux d'État qui se réunit pour fixer le programme annuel en dehors de tout déterminisme. Il s'opère sur la base du principe qu'aucune entité, aucune structure, ne saurait rester plus de cinq ans sans faire l'objet de revue. L'Ige, donc, en fonction des politiques publiques qui sont menées, du nombre d'entités de structures qui existent, se donne un nombre de missions à faire dans l'année, bien entendu en tenant compte des ressources humaines disponibles», explique Birima Mangara.

Le passage de l'équipe de l'Inspection générale d'Etat (Ige) à l'hôtel de ville de Dakar n'a rien de particulier. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, chargé du Budget, est formel sur la question. Invité du jour de l'émission Objection de la radio Sud fm (privée) hier, dimanche 26 février, Birima Mangara a réfuté la thèse d'une cabale contre le maire socialiste de la ville de Dakar soutenue par certains partisans de Khalifa Sall depuis l'annonce de la convocation de celui-ci devant la Division des investigations criminelles (Dic) pour s'expliquer sur le rapport de l'Ige consacré à la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Interpellé sur l'opportunité qui a conduit la mission de l'Ige à l'hôtel de ville de Dakar, le ministre en charge du Budget a indiqué que cela s'inscrit dans une démarche républicaine et normale visant le respect du principe du suivi-évaluation de l'impact des politiques publiques sur la vie des Sénégalais. Mieux, poursuit-il encore, la mission de l'Ige vise le principe de la responsabilité et du sauvegarde des deniers publics ainsi que celui de l'imputabilité.

