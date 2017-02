Gambie: Constitution du gouvernement d'Adama Barrow - Cheikh Sidya Bayo dans l'expectative

Se prononçant par ailleurs sur la polémique suscitée par la nomination de la Vice-présidente par le tombeur de Yahya, Cheick Sidya Barro indique qu'il ne «comprend pas trop la spéculation et la polémique qui existent autour de la nomination de Fatoumata Tambadiang». Pour lui, cette dame a été l'architecte de la coalition qui a porté Adama Barrow au pouvoir. Donc, étant entendu que la Gambie est dans une phase de transition, selon lui, «il faut qu'on fasse preuve de souplesse. Ça ne sert à rien de polémiquer sur des gens qui sont en train de créer une nouvelle ére dans ce pays». Il a dans la même lancée magnifié les rapports entre le Sénégal et la Gambie. A son avis, «aujourd'hui, il est vrai que ce sont les Gambiens d'abord, mais on compte surtout aussi sur le peuple sénégalais».

Le jeune opposant au régime de Yahya Jammeh, exilé au Sénégal depuis 6 ans, et dans l'opposition depuis 8 ans, est de retour dans son pays natal. Lui, c'est Cheikh Sidya Bayo, président du Conseil national de transition en Gambie (Cntg). Rentré au bercail juste après le retour du nouveau président élu démocratiquement, Adama Barrow, après son investiture au niveau de l'ambassade de la Gambie au Sénégal, il affiche sa satisfaction de voir «une Sénégambie réunie», tout comme de voir des «journalistes sénégambiens présents sur le territoire gambien». Quid de la composition du gouvernement du nouvel homme fort de Gambie ? Le jeune opposant d'alors reconnait que ce n'est pas facile de prendre les rênes d'un pays qui a été gouverné d'une main de fer pendant 22 ans. Sur sa disponibilité à travailler avec le nouveau président, Adama Barrow, M. Bayo répond que «si jamais on fait appel à moi, bien sûr, je répondrais présent». Il a, cependant, signalé qu'il agit «en tant que philanthrope» depuis son retour en Gambie.

