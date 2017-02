Sénégal: Atelier d'évaluation du Programme national de bourses de sécurité familiale, mardi

communiqué de presse

Un atelier de partage des résultats de l'évaluation qualitative et prospective du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF) se tient mardi, à partir de 9h, à l'hôtel Radisson Blu, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Cette rencontre est organisée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la Délégation générale à la protection sociale à la solidarité nationale (DPGSN).

Selon le communiqué, elle va réunir des représentants de plusieurs départements ministériels, des agences des Nations unies, d'institutions financières, d'organisations non gouvernementales, de représentants de la société civile et du privé, entre autres.

Il signale que l'évaluation qualitative du PNBSF a été réalisée par l'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) et le cabinet international de l'Institut de recherches et d'applications des méthodes de développement (IRAM).

L'objectif de cette évaluation "est d'analyser comment le PNBSF peut faciliter des changements de comportements et de pratiques parmi les ménages boursiers et plus largement au sein de la communauté", indique le communiqué.

Le Programme national des bourses de sécurité familiales est un programme de transfert monétaire conditionnel mis en place depuis 2013 par le gouvernement sénégalais pour une durée de 5 ans.

Il vise à lutter contre la vulnérabilité et l'exclusion sociale des familles à travers une protection sociale jugée adéquate, rappelle la même source.