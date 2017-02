Afrique: CAN U 20 - Les lionceaux débutent ce lundi par le Soudan

L'équipe nationale du Sénégal entre en lice ce lundi dans la Can junior dont le coup d'envoi a été donné hier, dimanche, par le match entre la Zambie- pays organisateur et la Guinée pour le compte de la première journée de la poule B. Les poulains de Koto seront face au Soudan dans la poule B. Finaliste de la précédente édition disputée à Dakar, les Lionceaux se présentent en favoris dans cette compétition qui ouvre aux quatre équipes demi-finalistes la porte de la qualification au Mondial de la catégorie prévu du 20 mai au 11 juin prochain en Corée du Sud.

Le Soudan sera ce lundi 27 février le premier adversaire de l'équipe nationale U20 lors de la Coupe d'Afrique junior qui se dispute du 26 février au 12 mars en Zambie. En l'absence du champion en titre Nigéria qui leur avait ravi, en finale, le trophée lors de la présente édition disputée à Dakar en 2015, les juniors sénégalais vont avancer en favoris dans cette compétition qui se joue en deux poules de quatre équipes. Outre les Soudanais qui ont quand même réussi à éliminer les Nigérians, les «Koto's boys» s'attaqueront ensuite au Cameroun pour finir avec l'Afrique du Sud dans la poule B.

Dans le groupe A, on retrouve le pays-hôte, l'Egypte, qui est l'équipe la plus titrée mais aussi le Mali, finaliste malheureux au dernier Mondial de catégorie en Nouvelle Zélande et la Guinée. A l'issue de leur préparation conclue par trois succès devant le Kenya, battu à deux reprises (2-0 et 4-0) et finalement devant l'équipe gambienne locale (2-1), l'entraineur Joseph Koto n'avait pas manqué de saluer le bon parcours de ses poulains depuis les éliminatoires, mais il avait tenu à rappeler le niveau relevé de la compétition en Zambie tout en exigeant de ses joueurs plus d'engagement afin de faire au moins aussi bien que la génération précédente.

Autrement dit, il s'agit de décrocher une place en demi-finale qui ouvre directement les portes au Mondial de la catégorie qui se déroulera en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin prochain. «La Can, c'est une compétition très exigeante où le moindre relâchement sera payé cash. Vu notre parcours en éliminatoires et nos résultats lors de la précédente édition, le Sénégal sera très attendu», avait-il prévenu. A noter que pour le match d'ouverture disputé hier dimanche, la Zambie, pays hôte de la compétition a dominé dans la poule A la Guinée sur la marque de (1-0). L'Egypte et le Mali se sont quittés sur un match nul (0-0).