Afrique de l'Ouest: Gianni Infantino en visite officielle au pays, mardi

Le ministre des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Ehel Daoud, a supervisé, samedi,… Plus »

En plus des réalisations sur le plan des infrastructures, avec la mise en place d'une académie et d'une cellule de production télévisuelle, le football mauritanien a pris part à la première phase finale continentale de son histoire à savoir l'édition 2014 du CHAN, une compétition mettant aux prises des sélections locales.

Dans un communiqué, le président de la FIFA a indiqué que son déplacement sera mis à profit pour "rencontrer les membres de la communauté du football mauritanien", "partager avec eux sa vision du football", "leur présenter des programmes de développement" devraient contribuer "à renforcer et intensifier l'essor du football et la promotion de ses valeurs".

Outre la Mauritanie et le Sénégal, la zone ouest A dirigée par Me Augustin Senghor, compte le Liberia, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Sierra Leone, la Gambie et le Cap-Vert.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.