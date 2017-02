C'était pour s'enquérir de la situation et de l'état d'avancement des opérations d'inscription, de la régularité du matériel affecté aux bureaux, comme des états en termes d'utilisation du carburant doté aux équipes et tous les autres facteurs contributifs à la bonne marche des opérations et la santé des missions itinérantes.

Histoire de pousser les commissions d'inscription vers les populations et renverser les tendances selon lesquelles la faiblesse du taux de participation aux élections n'est plus à démontrer dans le département de Nioro. Aussi de pouvoir atteindre avant la date butoir de la fin des opérations, un niveau d'inscription de 100.000 personnes dans le département.

Sur une initiative commune, les maires des communes de Wack Ngouna, Mamadou Lamine Dieng, de Ngaintes Kayes, Momath Ndao, de Ndramé Escale, Hamidou Diop, de Médina Sabakh Ousmane Guèye, de Keur Mandongo et les autres communes du département de Nioro, décident de lancer désormais une opération « coup de poing» tous les week-end pour des inscriptions massives sur les listes électorales et à la carte d'identité/ Cedeao .

