L'association «Jamarek» a offert 8 tonnes de matériel médical à une quinzaine de postes de santé dont celui de Lat Mingué, de Ndiassane, de Guinguinéo. La remise des certificats de dons aux bénéficiaires a eu lieu avant-hier, samedi 25 février à la Maison de la Culture Douta Seck.

«Le matériel offert a été donné après une identification des besoins de certains postes de santé dont la plupart avaient exactement les mêmes raisons, donc les besoins en consommable et des besoins en matériels qu'on utilise tous les jours», a fait savoir le président de «Jamarek» Sénégal.

Selon le rappeur Xuman, ces dons sont surtout destinés aux postes de santé qui sont en dehors des grandes villes. Pour cause, «on a constaté que c'est dans les régions qu'il y'avait beaucoup plus de besoins et donc c'est là-bas qu'on essaie d'accentuer notre action», a dit Xuman.

Le lot de matériel médical constitue la première action de l'association créée en 2016. C'est pourquoi, dit Xuman, «c'est surtout dans une action qui concerne la santé parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement au Sénégal, la santé est malade et récemment l'appareil de radiothérapie qui est tombé en panne, a mis tout le monde dans le désarroi». Et d'ajouter, que «Jamarek» compte pérenniser les actions.

L'association «Jamarek» est créée par des sénégalais de la diaspora «soucieux du développement social et économique de leur pays». «Jamarek» qui a deux sections, une basée aux Etats Unis et une autre au Sénégal, a décidé d'intervenir dans le domaine de l'éducation et de la santé.