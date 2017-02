Centrafrique: La Minusca pilonne un groupe lourdement armé

L'intervention de la France et des Nations unies a permis l'élection d'un nouveau président en la personne de Faustin Archange Touadera il y a un an, et le retour d'un calme relatif dans la capitale Bangui. Les groupes armés restent cependant actifs dans l'intérieur du pays, principalement pour le contrôle des ressources (bétail, or, diamants...).

Rappelant que Bambari a été déclarée « ville sans groupes armés » suite au départ du chef de l'UPC et d'autres chefs de groupes armés tels que Gaétan et Tarzan, la Minusca a indiqué qu'un déploiement conjoint décidé par les autorités légitimes centrafricaines est en cours afin d'établir l'autorité de l'Etat à Bambari.

« Une quarantaine d'éléments de la coalition dirigée par le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC), lourdement armés avec des AK47 et des RPG, a été localisée dimanche matin à quelques kilomètres au nord de la ville de Bambari, préfecture de la Ouaka (centre de la République centrafricaine) », a indiqué la Minusca dans un communiqué. « La Minusca est intervenue entre 8h00 et 10h00 du matin pour stopper la progression offensive de la coalition. Le bilan de cette opération aérienne n'est pas encore connu », précise la source.

