Cameroun: Installation des responsables du centre interrégional de coordination

Il a été procédé à Yaoundé (Cameroun), à l'installation des responsables statutaires du Centre interrégional de coordination (CIC) des questions de sûreté et de sécurité maritimes.

L'événement a eu lieu en présence des représentants de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), de la CEDEAO et de la Commission du golfe de Guinée (CGG), ainsi que du ministre camerounais des Relations extérieures (Minrex) Lejeune Mbella Mbella, du ministre camerounais délégué à la Défense Joseph Beti Assomo, le secrétaire général de la CEEAC Ahmad Allam-Mi, ainsi que de certains responsables d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale et du golfe de Guinée et des experts.

L'objectif est de mettre en place des solutions innovantes de lutte contre la criminalité transnationale, la piraterie maritime et d'autres actes illicites en mer du côté du golfe de Guinée. Cette criminalité a des effets déstabilisateurs.

Les nouveaux responsables du CIC ont prêté serment en vue d'assurer la mise en œuvre de la stratégie régionale en matière de sûreté et de sécurité maritimes.

La vocation du CIC est de renforcer les activités de coopération et de coordination de mutualisation et d'inter-opérabilité des systèmes. Ce qui répond à un besoin de veille sécuritaire, d'alertes sur les risques sécuritaires sur la façade maritime du golfe de Guinée.

L'accent a été mis sur la collecte, la coordination et le partage de l'information et du renseignement sécuritaire entre les Etats membres ; l'harmonisation des textes liés au droit maritime et à l'environnement.

Le secrétaire général de la CEEAC, également président du comité de coordination du CIC, s'est dit conscient du fait que « l'opérationnalité et l'efficacité du CIC resteront vaines si l'architecture de sûreté et de sécurité maritimes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale n'est pas fonctionnelle ».

Il a appelé à l'accélération de la mise en place des centres d'opérations maritimes, des centres multinationaux de coordination pour les différentes zones du golfe de Guinée, ainsi qu'au fonctionnement du Cresmac et du Cresmao. Puis il a invité les partenaires à accroître leur appui multiforme.

Concluant : L'installation des responsables statutaires du CIC permet d'écrire « une nouvelle page de l'histoire de la sécurité de l'espace maritime du Golfe de Guinée ».