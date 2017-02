Sénégal: Rentrée politique du leader du mouvement citoyen pour un Sénégal prospère - Lamine Diabate rejoint le «Macky»

A quelques mois des législatives du 30 juillet prochain, le parti du président de la République s'agrandit de nouveaux militants. Lamine Diabaté et son mouvement «Citoyen Pour Un Sénégal Prospère» (Csp) ont marqué, ce samedi 25 février, leur adhésion à l'Alliance pour la République (Apr) à travers un grand rassemblement de rentrée politique au Cices.

Devant une foule acquise à sa cause, le président du mouvement Csp a justifié sa décision de rejoindre les rangs de l'Apr par les multiples réalisations du président de la République dans tous les secteurs de la vie nationale. Lesquelles réalisations, souligne-t-il, traduisent le rêve de promouvoir d'une part le développement éducatif, entrepreneuriat et social au Sénégal. Et, aussi de soutenir la justice sociale par la promotion des droits civiques, économiques et sociaux de tous les citoyens sans discrimination aucune.

Cette rencontre qui a vu la présence de certains responsables du parti au pouvoir dont notamment Mame Boye Diao, directeur des services fiscaux et régionaux du Sénégal, des représentants du maire de Yoff et le ministre Amadou Bâ, a été présidée par Maël Thiam, l'administrateur général de l'Apr et non moins 1er vice-président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct).