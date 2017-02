Algérie: Assassinat de l'ex-DGSN Ali Tounsi - Audition des éléments de la garde rapprochée de la victime

Appelé à la barre, le membre de la garde rapprochée Hamadou Ahmed a indiqué que lui et un collègue se sont retrouvés face à l'accusé dans le couloir, affirmant avoir demandé à Oultache "plusieurs fois de se rendre et de poser son arme par terre" et que devant le refus de ce dernier, il a tiré le blessant au niveau de l'abdomen.

L'élément de la garde rapprochée Hadj Kaci Hacène a précisé qu'après avoir entendu plusieurs coups de feu provenant du bureau de Ali Tounsi, il s'est dirigé avec son collègue Madjid Allaoua vers les lieux et que trouvant la porte fermée, il l'a défoncé pour découvrir Oultache assis sur une chaise face à la porte "portant un pistolet et prêt à tirer".

