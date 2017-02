Tracasseries et trafic d'influence rythment la vie à la direction provinciale de la DGDA/Haut-Katanga. Il y a une nouvelle race d'intouchables qui a vu le jour.Ce sont des douaniers qui exercent en même temps comme commissionnaires en douane.

On les appelle des « Douaniers-déclarants (Dodé) ». Au cœur du système, il y a encore et toujours Boni Lititiyo, fonctionnaire de la douane congolaise. Pour qui roule-t-il et qui le protège? A Lubumbashi, jusqu'à Kinshasa, siège de l'administration douanière congolaise, la question est dans toutes les lèvres. Une enquête réalisée concomitamment à Kinshasa et à Lubumbashi, avec l'appui de la Licoco (Ligue congolaise de lutte contre la corruption), a tenté de pénétrer cette énigme.

On reprend les mêmes méthodes à la DGDA-Katanga et les opérateurs économiques et déclarants en douane s'attendent à de mauvais augure dans l'ancienne province du Katanga. On y prédit, avec une très moindre marge d'erreur, un cocktail bien préparé pour le règlement des comptes. "La revanche du Ninja," comme diraient les amoureux du cinéma américain.

L'opinion publique et surtout les opérateurs économiques du Grand Katanga gardent encore en mémoire les scènes macabres qui se sont déroulées à la DGDA/ Katanga les dernières années. Une des scènes qui avait même amené l'ancien ministre des finances Kitebi, en mission de service au Katanga, à une évidence pour finalement lâché certains agents et autoriser le ministère public à les poursuivre en justice pour présomption de fraude. Procès publique et couvert par les médias et les Ongs.

Aujourd'hui réhabilité dans ses anciennes fonctions, l'agent s'emploie à effacer les anciennes traces et s'en prendrait - uniquement lui sur toute la bande jugée - aux journalistes et Ongs qui avaient enquêté et couvert cet événement en répondant à l'appel du Chef de l'Etat et Président de la République Joseph Kabila de dénoncer et l'aider à lutte contre la fraude douanière en RDC, dans un seul but : tenter de se blanchir pour pouvoir mieux opérer sa revanche puis, continuer sa sale besogne car se sachant impuni grâce à plusieurs complicités dans les sphères de la Direction Générale de la DGDA.

La petite goutte d'eau ...

Une des scènes est l'affaire de la société Beyra, spécialisée dans le transport des produits inflammables implantée au Katanga depuis un certain temps, face au fausses déclarations ou une déclaration frauduleuse des plaques d'immatriculation des camions de ladite entreprise par un certain Inspecteur de douane nommé Boni Lititiyo, en 2012, selon la lettre en fac-similé.

Celui-ci demandera à la société Beyra une somme de 30.000 Usd à raison de 6000 Usd) par camion en vue de procéder au dédouanement de ces cinq camions et ainsi avoir les déclarations, via son Agence en douane "LIBRE PARCOURS", comme le démontre le fac-similé. Est-ce la valeur réelle douanière de ces camions ou un arrangement préparé par sieur Boni, via son réseau. Parce que, selon les enquêtes réalisées sur place à Lubumbashi, d'autres clients payaient jusqu'à 20.000 Usd par camion... !

Ailleurs cela s'appelle conflit d'intérêt flagrant punit sévèrement par la loi mais personne ne sait comment la hiérarchie de ce commis de l'Etat avait apparemment intérêt à qualifier le fait, à sévir sans faveur ni complaisance. C'est connu à Lubumbashi de tous que monsieur Lititiyo avait impunément deux Agences en douane : "FABLIRE" et "LIBRE PARCOURS". Une irrégularité et un conflit d'intérêts que son employeur n'avait jamais sanctionnés.

C'est de notoriété publique que certains agents de la DGDA au Katanga comme ailleurs se sont fait remarqués par un enrichissement illicite et autres faits proches de la fraude, concussion, détournements des deniers publics sans qu'aucune autorité administrative ni judiciaire ne se saisisse d'office pour enquêter et protéger le Trésor Public malgré les maints appels du Président de la République Joseph Kabila à assainir les régies financières des brebis galeuses.

Selon des indiscrétions de certains katangais ayant eu accès au dossier à l'époque, cette affaire ayant été soulevée par la Direction provinciale de l'Agence Nationale des Renseignements (ANR) par envoi de courrier à la DGDA et la Direction des Impôts n'aurait pas eu des résultats escomptés.

L'Inspecteur de douane n'aurait pas été inquiété outre mesure, pas de sanction exemplaire pour décourager le reste. Ca sent mal, ca fait penser à l'existence d'un réseau et l'intervention des parrains, des parapluies jusque dans certaines sphères de Kinshasa dont l'homme se targuerait les entrées.

Dans sa lettre N/Réf : Cab EC/HMM/2012-23 du 21 juin 2012 adressée au DP de la DGDA Katanga avec copies au Premier Ministre, et au Ministre Délégué aux Finances ainsi qu'au DG de la DGDA dont copie en fac-similé, Me Hervé Mbikay du Cabinet d'avocats Equité Conseil décrit comment le réseau opère pour tracasser ses clients : « ... l'un de vos inspecteurs à la personne de Mr Lititiyo Lusiku Boni procède de manière constante à des tracasseries sur des marchandises importées ayant rempli toutes les formalités d'usage en matière de douane. Pour bien mener ses opérations, cet inspecteur se permet parfois de solliciter auprès de ses collègues opérant à la frontière l'effacement des données déjà informatisées dans le système en vue de créer inutilement des conflits ».

De toutes les façons, ses amitiés ou franche collaboration à l'époque au couleur de complicité avec un proche de l'ancien Premier ministre Matata a toujours attiré l'attention, la curiosité des avertis du secteur de douane congolaise. Des journalistes lushois très informés parlent de ses accointances avec un haut cadre du sommet de l'Etat avec lequel il aurait des relations par alliance.

"Qui a bu, boira," dit un adage populaire. Puis s'en suivra en 2014 cette plainte de l'Etat congolais (ou de la DGDA, leur employeur) contre la bande à Litiiyo et alliés. Un procès en flagrance pour le détournement d'un camion au contenu "ayant attiré les attentions particulières des autorités politico-sécuritaires du pays" se débuta une nuit au Palais de justice de Lubumbashi devant Pacifique Tambwe, alors Directeur provincial de la DGDA parmi les parties civiles.

L'Etat défend que son entreprise a été roulée par une opération aux allures du détournement, de la fraude douanière par les agents sous les ordres de l'Inspecteur en charge de Contrôle a priori du nom de Boni Lititiyo. Doté d'un courage dont il connaît seul le secret, l'homme n'acquiesce pas le coup ; sa femme crie le même soir au règlement de comptes par les ennemis de son mari et promet que les"ennemis échoueront à déboulonner son homme de son poste. Irrité et vexé, Pacifique Tambwe la recadre et lui demande de "ne pas crier au complot afin de détourner l'attention de l'opinion publique sur le cas de flagrance pour lequel son mari est jugé à cause de ses propres turpitudes. Il n'y a pas complot," dit-il aux médias présents dont Radio Okapi, la chaîne onusienne, devant le Palais de Justice de Lubumbashi.

Après des mois passés en prison à Lubumbashi (Kasapa) sur plainte de l'Etat (DGDA), son employeur, l'homme revient à la DGDA/Haut-Katanga au même poste et avec les mêmes attributions comme par le passé alors que tous ses collègues d'infortune ont été mutés dans d'autres provinces.

La loi prévoit la permutation du personnel de l'Etat tous les trois ou cinq ans. Ca n'arrive pas, sinon très rarement à la DGDA Katanga où des réseaux se sont tissés pour des enrichissements illicites.

En miraculé, Boni Lititiyo a repris du travail alors selon des sources internes dans cette régie financière, des cadres de la DGDA Katanga cités dans des taxes illégales ou soupçonnés de s'enrichir illicitement avant lui ont étés soit mutés soit licenciés. Il avait déjà survécu miraculeusement aux dénonciations documentées des operateurs économiques précités malgré le Message Phonique de l'ADG de la DGDA sous numéro DGDA/DG/DGA.T/DG/2012/251 du 20/07/2012 destiné au DIPRO/DGDA Katanga et copié aux DGA (Tous) demandant un Rapport urgent sur les tracasseries des operateurs économiques du Katanga par ses Agences en douane "FABLIRE" et "LIBRE PARCOURS" (Voir fac-similé). Or, le Code de douane actuel interdit à tout agent de la douane de détenir une agence en douane.

Protection des parrains ou parapluies ?

Ça sent l'impunité et la complicité internes et externes dans plusieurs échelons des décideurs avec des conséquences sur la mobilisation des recettes.

Lititiyo est une exception qui interpelle pour non seulement se refaire une santé financière mais également repayer ses parrains qui ont facilité sa sortie de prison et sa réintégration a la douane. Il était connu à Lubumbashi pour un rythme de vie ostentatoire avant le dit procès en flagrance qui lui avait dégraissé le porte-monnaie. Il aime la belle vie ; qui oblige l'argent et beaucoup d'argent.

Au-delà de la peur des contentieux, l'opinion lushoise se demande à qui profite cette réintégration au même poste d'un agent trainé en justice par son employeur? Quel est le message lancé à l'endroit des journalistes et Ongs qui dénoncent la fraude et la corruption au niveau national pour soutenir les efforts du Chef de l'Etat dont les croisades du Conseiller Spécial Luzolo Bambi sont une motivation? Les Ongs et journalistes ainsi que toute la Société Civile congolaise doivent-ils soutenir les actions du Président Joseph Kabila pour assainir les climats des affaires et faire gagner au Trésor Public l'argent pour le développement du pays ou éviter les pressions et matraquages des cartels maffieux qui jouissent de la concussion et fraude à la DGDA Katanga?

Silence, on pille?

Seuls le jugement le relaxant et sa hiérarchie connaissent les motivations d'une décision qui parait impopulaire, elle ne fait pas l'unanimité et poussent à des questions légitimes du genre : est-ce pour aider l'Etat Congolais à lutter contre la corruption ou tout simplement contribuer à cette même corruption?

Boni Lititiyo demeure-t-il plus fort, plus connecté et protégé un cartel des directeurs de DGDA pour ne pas être muté? Qui le protège et pour qui travaille-t-il?

S'il travaillait pour les intérêts de l'Etat et de la DGDA comme il aimait le déclarer à la Société Civile du Katanga, pourquoi la même DGDA et l'Etat l'avaient-ils traîné devant la justice avec des présumés complices puis conduit en prison pour plusieurs mois?

Quelle compétence exceptionnelle et quelle expérience rare a-t-il qu'aucun autre agent de la DGDA ne possède au pays parmi tout le personnel? Quel message l'employeur et le ministère de tutelle envoient-ils aux autres douaniers et aux opérateurs économiques? Qui sont dans son réseau? "Nous en demanderons plus au DG de la DGDA parce que c'est anormal," a dit un activiste kinois de la lutte contre la fraude et la corruption.

Nous pensons que la DGDA et le ministère des Finances devraient faire du dossier Lititiyo une jurisprudence pour assainir les mœurs dans les milieux de la douane congolaise, particulièrement à la DGDA/Katanga. Ainsi, Boni Lititiyo devrait faire objet d'une révocation comme on l'avait fait pour d'autres agents de la DGDA qui étaient dans le même dossier. Et ceux dont la responsabilité n'était pas tellement établie avaient été mutés dans d'autres provinces.