Mali: France - Le pays au Salon international de l'agriculture de Paris

Libreville — Le Mali participe à la 54ème édition du Salon international de l'agriculture (SIA-2017) qui s'est ouverte samedi à Paris, sur le thème "Agriculture: une passion, des ambitions", en présence du ministre malien de l'Agriculture, Kassoum Dénon, à la tête d'une forte délégation.

Le Mali dispose d'un stand avec une gamme de produits - différentes variétés de riz, de coton fibre, jus et cadeaux de l'Institut d'économie rurale (IER) issus de la transformation des fruits sauvages, mangues fraîches et transformées, infusion de produits locaux de la société Sahel Industrie et des confitures de mangues de la localité de Yanfolila (sud), zone de grande production de mangues au Mali.

"Le SIA est une opportunité pour exposer la diversité et la qualité des produits agricoles au Mali.", a indiqué M. Dénon, soulignant que le secteur agricole participe à hauteur de 45 pc au Produit intérieur brut (PIB) et contribue pour près de 75 pc aux recettes d'exportations et assure des revenus à près de 80 pc de la population du pays.

Il a ajouté que le Mali disposait d'un potentiel considérable de terres agricoles.

Sur les 43,7 millions d'hectares utilisables pour l'agriculture et l'élevage, seuls 7 millions d'hectares, soit 4,5 pc, sont cultivés, selon le ministre.

Il dira également que le Mali dispose d'importantes ressources en eau à travers, notamment, les fleuves Niger et Sénégal et leurs affluents qui drainent chaque année 70 milliards de m3 d'eau et offrent un potentiel irrigable estimé à 2,2 millions d'hectares avec un potentiel forestier et faunique significatif.

Le SIA consacre cette journée du lundi 27 février au Mali pour permettre à ce pays d'exposer son potentiel agro-industriel aux éventuels investisseurs.(Source Pana).