Sénégal: Diourbel/Traque des opposants - L'ex députe Serigne Matar Mbacké invite macky à rectifier le tir

S'il n'y prend pas garde, il risque d'avoir beaucoup de surprises», a t -il conclu. En ce qui concerne la ville de Diourbel, l'ancien député libéral a soutenu qu'il y a toujours des déceptions, au lendemain de chaque élection. « La ville traine les pieds et n'a pas reçu l'assistance qu'il faut. Si on ne fait rien, le pouvoir risque d'être sanctionné». Selon toutefois Serigne Matar Mbacké, il n'est pas encore trop tard pour rectifier.

Pour autant, l'ancien député libéral demande à Macky Sall de ne pas suivre ces gens qui lui suggèrent de traquer ses adversaires. « Le denier en date est la convocation du maire de Dakar Khalifa Sall à la Division des investigations criminelles. Dans une démocratie qui se respecte, chacun est libre de choisir son camp et un bon pouvoir doit avoir une opposition forte. Ce qui est en train de se faire joue en sa défaveur et il a intérêt à rectifier le tir.

Ce responsable politique a organisé une conférence de presse pour aborder la situation politique nationale et locale marquée par la situation alarmante de la ville de Diourbel. Et Serigne Matar Mbacké de déclarer à l'occasion : «Lorsque Macky Sall est arrivé au pouvoir, il a érigé en règle la transhumance politique. Il est en train de suivre le Président Abdoulaye Wade en traquant ses opposants. Celui-ci a utilisé tous les moyens possibles et il a été battu par le peuple sénégalais. Une injustice continuelle peut conduire à des dérives».

