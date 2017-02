Sénégal: Collision entre un bus et un camion, à hauteur de Sandiara - L'accident fait 2 morts et 7 blessés

Deux morts sur le coup et 7 blessés, dont 2 grièvement : tel est le bilan de l'accident de la route qui s'est produit hier, dimanche 26 février, vers les cours de 6h du matin. Il s'agit, en fait, d'une collision entre un minibus en provenance de Banjul et un camion en partance vers la Gambie, à hauteur du village de Sandiara, à 21 km de Mbour.

La route a encore fait des victimes. Une collision entre un minibus, immatriculé DK 7628 AU et un camion, immatriculé DK 5788 AT, à hauteur du village de Sandiara, 21 km de Mbour, a fait un bilan macabre de 2 morts sur le coup et de 7 blessés, dont 2 grièvement. Selon des témoins de l'accident, le minibus qui roulait à vive allure a quitté sa trajectoire pour aller trouver le camion, à sa gauche. Le minibus qui déplore les deux victimes, fait partie de la caravane de l'Intégration et de l'Emergence en Gambie, organisée par la Rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence (Rampe), suite à l'invitation du Mouvement And Falat Macky, basé en Gambie. Toutes les deux victimes, des artistes, sont de sexe féminin, entre la trentaine pour l'une et la cinquantaine pour l'autre.

L'une d'elles, répondant au nom de Fatou Dia fait partout de la troupe de danse, invitée à jouer une chorégraphie hindoue, lors de ladite manifestation à Banjul, plus précisément à la Place ARCH 22. Le samedi, elle et ses 3 collègues, 2 garçons et 2 filles, avaient gratifié les Gambiens et les ressortissants sénégalais en Gambie d'une belle danse hindoue. Une prestation fortement appréciée par le public gambien qui a accompagné le groupe par des acclamations. Une des connaissances de Fatou Dia témoigne qu'elle est mariée et mère de famille, sans pour autant donner le nombre d'enfants qu'elle a, ainsi que le sexe de ses gamins. Parmi les blessés graves, figure l'un des danseurs.

La seconde victime répond au nom d'Awa Khote. Comédienne, venue jouer un sketch en compagnie de Bass Diakhaté et compagnie, la dame a interprété le rôle de la femme de l'actuel président de la Gambie. Elle a aussi perdu la vie sur le coup. Les blessés de l'accident ont été acheminés à l'hôpital de Mbour, par les éléments des Sapeurs pompiers qui ont mis une trentaine de minutes pour arriver sur le lieu de l'accident.