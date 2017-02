La localité de Ndiocop, située dans la commune de Dankhe Sène, a abrité le meeting de ralliement à l'Apr de 7 conseillers municipaux de Rewmi et du Parti démocratique sénégalais. Le ministre de l'Industrie Aly Ngouille Ndiaye, accompagné de la Présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Aminata Tall, s'est engagé à œuvrer pour la satisfaction des préoccupations de ces ralliés. Des doléances qui ont pour nom l'équipement du forage, l'achèvement des travaux de réhabilitation de leur case de sante et l'aménagement d'une zone passerelle a hauteur de l'autoroute Ila Touba. Ces conseillers ont en effet fait part de ces doléances doléances soulevées par les populations, à l'occasion du meeting de ralliement organisé ce samedi a Ndiocop.

A l'occasion, le ministre de l'Industrie et des mines Aly Ngouille Ndiaye a salué l'unité de tous les responsables avant de s'engager à résoudre ces préoccupations avec l'aide de ses collègues ministres. « Nous pris bonne note pour toutes les doléances et avons pris des engagements que nous allons dans les jours à venir matérialiser... Nous demandons de nous laisser voir le ministère des Infrastructures pour voir si des choses peuvent être faites ».

En outre, dira-t-il, « s'agissant de l'équipement du forage construit depuis 5 ans, nous avons pris l'engagement de le faire après avoir eu une conversation téléphonique avec le ministre de l'Hydraulique. En ce qui concerne la case de santé, nous nous engageons personnellement pour l'achever ».

Pour sa part, la Présidente du Conseil économique, social et environnemental Aminata Tall a salué le soutien du ministre Aly Ngouille Ndiaye dans le débauchage de ces conseillers municipaux. Avant de signifier que tous les responsables de l'Apr de Diourbel et leurs alliés dont Dame Diop et le maire Malick Fall sont mobilisés pour la victoire de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar aux élections législatives.