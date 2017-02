Seychelles: Le président des Seychelles visite deux hôpitaux principaux au Sri Lanka et discute d'une collaboration

La relation entre l'Hôpital Lanka et les Seychelles existe depuis un certain nombre d'années. Faure a exprimé son appréciation pour les soins et les services offerts aux citoyens seychellois.

Lors de sa visite à l'Hôpital Hemas, le président a pu avoir un aperçu de la chaîne hospitalière où les progrès en matière de soins de santé et l'industrie pharmaceutique ont été soulignés. L'hôpital est reconnu comme l'un des principaux hôpitaux du pays, axé sur l'innovation et la qualité des soins de santé.

Faure a visité l'Hôpital Hemas à Thalawatugodha et les Hôpitaux Lanka à Colombo le week-end et y a rencontré des patients seychellois en cours de traitement.

Victoria Seychelles — Le fort respect mutuel et la coopération entre les Seychelles et les principaux établissements de soins de santé du Sri Lanka ont été consolidés grâce à la première visite de travail du Président Danny Faure dans deux hôpitaux sri lankais, a indiqué State House.

