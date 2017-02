Cameroun: CAN U20 2017 - Besong Ashu et les Lionceaux comme les seniors !

Pour sa première sortie de la CAN U20 2017, l'Afrique du Sud sera face au Cameroun. Conscient que ce match ne… Plus »

« Nous respectons les huit équipes présentes à ce tournoi parce que ce sont les meilleures du continent. Cela veut dire que nous prendrons chaque équipe avec le plus grand sérieux avec foi en notre qualité de jeu. La performance de l'équipe senior (victorieuse au Gabon Total 2017) est une motivation mais pas une pression. Nous avons eu les prières et les encouragements de l'équipe senior et nous espérons de bons résultats », a indiqué Cyprian Besong Ashu, sélectionneur des Lionceaux, sûr de la capacité des ses poulains à faire une bonne compétition.

Après Sénégal-Soudan, le deuxième match du groupe B de la CAN U20 2017 oppose le Cameroun à l'Afrique du Sud. Booster par la victoire des Seniors à la CAN Gabon 2017, les juniors camerounais veulent marcher sur les traces de leurs aînés.

