Burundi: Qui gère la police entre l'État et le Cndd-Fdd?

Depuis plus d'une année, le parti au pouvoir a pris l'habitude d'organiser des manifestations pendant les week-ends, pour divers objectifs. Mais ce samedi, une de ces marches est sortie du lot : à Gitega, des policières se sont jointes à la centaine de femmes chantant à la gloire du parti de l'aigle. Le blogueur Spageon Ngabo s'interroge.

C'est désormais devenu coutume chez le parti au pouvoir de ne plus passer un week-end calme. Il doit y avoir une manifestation quelque part, aujourd'hui pour soutenir ceci, demain pour dénoncer cela. Mais jusque-là, tout a l'air d'aller, si bien sûr l'on fait fi de la manipulation des masses et la torture morale que dégagent ces rendez-vous.

La manifestation de samedi dernier, le 25 février, m'a amené à reconsidérer ma position. Dans la ville de Gitega, une centaine de femmes constituées de Bakenyererarugamba (la branche féminine du CNDD-FDD) et d'une dizaine de policières dites ex-PMPA (anciennes rebelles, NDLR), manifestaient « pour la paix ». La photo de la manif, diffusée en premier par SOS Médias Burundi, et largement relayée sur les réseaux sociaux, n'a pas manqué de susciter polémique et interrogations, un ami m'ayant demandé si c'est ça la « police de proximité » tant chantée, avec des agents qui, en tenue policière, ne se gênent pas d'entonner des chansons d'un parti politique.

Questionnements

La Constitution burundaise est pourtant sans équivoque. « Les Corps de défense et de sécurité sont organisés de manière à garantir l'unité en leur sein, la neutralité politique des membres ainsi que l'impartialité dans l'accomplissement de leurs missions », stipule le texte fondamental en son article 230, complétant à l'article 231, en ses tirets 2 et 5, que «dans l'exercice de leurs fonctions, les corps de défense et de sécurité et leurs membres ne peuvent pas : manifester des préférences politiques, participer aux activités ou manifestations à caractère politique ».

De là, une question fuse : entre le gouvernement et le parti Cndd-Fdd, qui gère la police « nationale » ? Rappelons que ce sont ces mêmes policiers qui ont réprimé dans la violence les manifestations de 2015 contre un troisième mandat de Pierre Nkurunziza interdit par la Constitution et les Accords d'Arusha, et décrié par l'ensemble de la communauté internationale. Sauf par miracle, ces agents de la police qui se sont fait confondre samedi dernier aux militants aguerris du parti de l'aigle n'écoperont d'aucune sanction, je ne me fais pas d'illusions. C'est malheureux ! Regrettable ! Surtout quand on pense à tous les moyens, financiers et matériels, que le gouvernement et ses partenaires ont investi pour professionnaliser notre police, mais au finish, avoir des hommes et femmes incapable de rassurer, qui semblent être juste à la solde d'un parti politique.

Je ne crois pas que les choses vont changer d'ici peu. Et tant que nous ne serons pas capables de dissocier la chose publique des intérêts sectaires, la distance qui nous sépare de la voie du développement sera toujours évaluée en années lumières.