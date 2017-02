Angola: Des incendies marquent le week-end dernier

Luanda — Douze incendies, sans faire des victimes humaines, ont été les points saillants des événements du Service national de la protection civile et incendie (SNPCB) au cours de la fin de semaine dernière à Luanda, a appris lundi l'Angop de source sûre.

Selon le porte-parole du SNPCB, le court-circuit impliquant associé à la négligence, résultant du manque d'entretien et de sous-charge dans les extensions électriques sont les principales causes de ces incendies, notamment dans huit résidences.

L'incendie criminel a aussi été l'autre cause des incendies, a signalé l'officiel en service, citant comme les plus touchés, les secteurs des transports, de l'environnement, de l'énergie et du commerce dans les districts urbains de Ingombota, Maianga et Samba et les municipalités de Icolo et Bengo, Viana , Cacuaco, Kilamba Kiaxi et Cazenga.

Ont fait encore partie de l'occupation des services du personnel durant ce week-end, le sauvetage d'un chien coincé dans un tuyau de conduite d'eau, six ouvertures de portes et cinq ascenseurs déverrouillés dans les Centralités de Kilamba et Cacucao.