Sénégal: Saint-Louis - 3.000 consultations médicales grâce à la Fondation Servir le Sénégal

Les équipements flambants neufs ont été réceptionnés en présence des autorités municipales et d'une forte délégation de la Fondation Servir le Sénégal. Le directeur de l'établissement hospitalier, Ousmane Guèye, s'est réjoui de la promptitude de la Première dame à traiter les problèmes de l'hôpital. « Les actions entreprises par Mme Marième Faye Sall permettent à ce Chr de mieux faire face aux problèmes de santé publique des populations de la région Nord et de certaines localités des pays de la sous-région », a témoigné M. Guèye.

La Fondation Servir le Sénégal a réhabilité la morgue du Centre hospitalier régional de Saint-Louis. La réhabilitation de la chambre mortuaire est une réponse à un problème très sensible pour les techniciens. C'est pourquoi le Dr Ousmane Guèye et son staff ont salué l'action de la Première dame qui ne cesse de poser des actions d'une portée sociale. Pour beaucoup d'intervenants, Mme Marième Faye Sall vient de satisfaire ainsi une vieille doléance des populations de la vieille cité.

Le Pr Mamadou Bâ, conseiller spécial en santé du président de la République et médecin expert consultant à la Fondation Servir Sénégal, s'est réjoui de ce geste de haute portée humanitaire de la Première dame, Mme Marième Faye Sall. Ces consultations se poursuivent à la Place Abdoulaye Wade, dans les faubourgs du quartier Sor, pour encore une semaine. « Les médecins ont décidé d'offrir des consultations gratuites à domicile pour les personnes du 3e âge, du fait de la difficulté de mobilité de cette couche de la population », a informé M. Bâ. Cette opération de grande envergure fait suite à celles organisées à Dakar, Thiès et Diourbel.

Les populations de la ville tricentenaire tirent profit des journées de consultations gratuites organisées par la Fondation Servir le Sénégal. Les médecins généralistes et spécialisés, 9 étudiants de l'Ufr des Sciences de santé de l'Ugb et une équipe de sages-femmes et d'infirmiers ont traité plus de 3.000 malades depuis le 20 février dernier.

